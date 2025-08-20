صحة المنيا: علاج 1200 مواطن بقافلة طبية بالمجان ضمن "حياة كريمة"

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمود عمر، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية مجانية بقرية صفط الغربية بعاصمة المحافظة، على مدار يومين بمقر الوحدة الصحية بالقرية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن ومواطنة وتم صرف الأدوية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



ومن جانبها، قالت مسؤول القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمحافظة الدكتورة وفاء عادل، إنه تم إجراء موجات صوتية لـ4 حالات وإجراء أشعة سينية لـ7 حالات، فضلا عن إجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 114 مترددًا وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.