رئيس جامعة المنيا يصدر قرارات تعيين وتجديد تعيين وكلاء ورؤساء أقسام 6 كليات

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عدد من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام 6 كليات هي الصيدلة والآداب والطب البيطري وعلوم الرياضة والطفولة المبكرة والحقوق والمعهد الفني للتمريض.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحديث وتنظيم القيادة الأكاديمية والإدارية بمختلف الكليات، بما يمثلونه من ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وبما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وحسن سير العمل الأكاديمي والإداري بكفاءة وفاعلية، ودعمًا لخطط الجامعة نحو التطوير المستمر والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري.

فقد تم تعيين الدكتور محمد سعداوي راوي وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز وكيلاً لشئون الدراسات العليا بكلية علوم الرياضة، والدكتورة عبير عبد الله، مديراً للمعهد الفني للتمريض، والدكتورة أماني حسن عبد الرحيم، وكيلاً للمعهد لشئون التعليم والطلاب.



كما تضمنت قرارات تجديد التعيين للوكلاء بكلية الآداب لكل من الدكتور إبراهيم أبو الخير للإشراف علي وكالة شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فتحي محمود وكيلاً لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال الدين أبو الوفا، وكيلاً لشئون خدمة المجتمع، وبكلية الطب البيطري تم تجديد التعيين للدكتور جمال محمد مهني لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صفوت علي لشئون التعليم والطلاب، والتجديد للدكتور حشمت محمد عبده وكيلاً لشئون الدراسات العليا بكلية الحقوق.

وشملت القرارات تعيين رؤساء الأقسام بكلية الصيدلة والآداب، والطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة، وجاءت بتجديد تعيين الدكتور مصطفي فتحي رمضان رئيساً لقسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة جيهان حسين رئيساً لقسم الأدوية والسموم، والدكتورة ريهام علي رئيساً لقسم الميكروبيولوجي والمناعة، والدكتور أسامة فرغلي بقسم الصيدلانيات، والدكتور أحمد عبد العظيم رئيساً لقسم العقاقير، والدكتور سيد محمد سيد رئيساً لقسم الكيمياء التحليلية، والدكتورة فاطمة محمد ماضي منسقاً لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وبكلية الآداب الدكتورة غادة طوسون رئيساً لقسم اللغة العربية، والدكتورة حنان محمد عاطف رئيساً لقسم الاجتماع، والدكتور علي محمد عليان لقسم الفلسفة، والدكتورة سلوى أبو العلا لقسم الإعلام، والدكتورة إيمان محمود عبد القوي لقسم اللغة الفرنسية، والدكتور محمد ممدوح لقسم الدراسات الإسلامية؛ والدكتور السعيد عبد الصالحين لقسم علم النفس، والدكتور جمال صفوت رئيساً لقسم الآثار، وبالطب البيطري تم تجديد تعيين د.شحاته محمد سليمان مشرفاً لقسم الهيستولوجي، ود. جمال محمد مهني رئيساً لقسم التغذية والتغذية الإكلينيكية، ود. محمد عبد الفتاح لقسم الجراحة والتخدير، ود. أحمد سعد لقسم السلوكيات والرعايا، ود. كامل محمد عبد الله مشرفاً علي قسم الكيمياء الحيوي، ود. احمد السيد عبد الغنى لقسم الصحة والأمراض المشتركة، ود. صفوت على لقسم التشريح والأجنة، ود. احمد عبد الوهاب لقسم الفسيولوجيا، ود. محمد سعداوى لقسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي، ود. سحر محمد لقسم الطفيليات، ود. محمد عادل لأمراض الدواجن، وبالتربية للطفولة المبكرة تم تجديد التعيين للدكتور حسن محمود لقسم العلوم الأساسية، ود. نبيل السيد، منسقاً لبرنامج معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة.

هذا إلى جانب صدور قرارات تعيين رؤساء أقسام بكلية الصيدلة لكل من الدكتور حاتم عبد المنصف، مشرفاً علي قسم الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة سمر حافظ لقسم الكيمياء الطبية، وبكلية الآداب الدكتور شريف عبد الجواد رئيساً لقسم التاريخ، والدكتور يسري عبد الحميد رسلان لقسم الدراسات السكانية، وفي التربية للطفولة المبكرة تم تعيين د. حنان محمد صفوت رئيساً لقسم العلوم التربوية، ود. إيهاب سيد لقسم العلوم النفسية.

