قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يصدر قرارات تعيين وتجديد تعيين وكلاء ورؤساء أقسام 6 كليات

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عدد من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام 6 كليات هي الصيدلة والآداب والطب البيطري وعلوم الرياضة والطفولة المبكرة والحقوق والمعهد الفني للتمريض.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحديث وتنظيم القيادة الأكاديمية والإدارية بمختلف الكليات، بما يمثلونه من ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، وبما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وحسن سير العمل الأكاديمي والإداري بكفاءة وفاعلية، ودعمًا لخطط الجامعة نحو التطوير المستمر والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والإداري.

فقد تم تعيين الدكتور محمد سعداوي راوي وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز وكيلاً لشئون الدراسات العليا بكلية علوم الرياضة، والدكتورة عبير عبد الله، مديراً للمعهد الفني للتمريض، والدكتورة أماني حسن عبد الرحيم، وكيلاً للمعهد لشئون التعليم والطلاب.


كما تضمنت قرارات تجديد التعيين للوكلاء بكلية الآداب لكل من الدكتور إبراهيم أبو الخير للإشراف علي وكالة شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فتحي محمود وكيلاً لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال الدين أبو الوفا، وكيلاً لشئون خدمة المجتمع، وبكلية الطب البيطري تم تجديد التعيين للدكتور جمال محمد مهني لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صفوت علي لشئون التعليم والطلاب، والتجديد للدكتور حشمت محمد عبده وكيلاً لشئون الدراسات العليا بكلية الحقوق.

وشملت القرارات تعيين رؤساء الأقسام بكلية الصيدلة والآداب، والطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة، وجاءت بتجديد تعيين الدكتور مصطفي فتحي رمضان رئيساً لقسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة جيهان حسين رئيساً لقسم الأدوية والسموم، والدكتورة ريهام علي رئيساً لقسم الميكروبيولوجي والمناعة، والدكتور أسامة فرغلي بقسم الصيدلانيات، والدكتور أحمد عبد العظيم رئيساً لقسم العقاقير، والدكتور سيد محمد سيد رئيساً لقسم الكيمياء التحليلية، والدكتورة فاطمة محمد ماضي منسقاً لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وبكلية الآداب الدكتورة غادة طوسون رئيساً لقسم اللغة العربية، والدكتورة حنان محمد عاطف رئيساً لقسم الاجتماع، والدكتور علي محمد عليان لقسم الفلسفة، والدكتورة سلوى أبو العلا لقسم الإعلام، والدكتورة إيمان محمود عبد القوي لقسم اللغة الفرنسية، والدكتور محمد ممدوح لقسم الدراسات الإسلامية؛ والدكتور السعيد عبد الصالحين لقسم علم النفس، والدكتور جمال صفوت رئيساً لقسم الآثار، وبالطب البيطري تم تجديد تعيين د.شحاته محمد سليمان مشرفاً لقسم الهيستولوجي، ود. جمال محمد مهني رئيساً لقسم التغذية والتغذية الإكلينيكية، ود. محمد عبد الفتاح لقسم الجراحة والتخدير، ود. أحمد سعد لقسم السلوكيات والرعايا، ود. كامل محمد عبد الله مشرفاً علي قسم الكيمياء الحيوي، ود. احمد السيد عبد الغنى لقسم الصحة والأمراض المشتركة، ود. صفوت على لقسم التشريح والأجنة، ود. احمد عبد الوهاب لقسم الفسيولوجيا، ود. محمد سعداوى لقسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي، ود. سحر محمد لقسم الطفيليات، ود. محمد عادل لأمراض الدواجن، وبالتربية للطفولة المبكرة تم تجديد التعيين للدكتور حسن محمود لقسم العلوم الأساسية، ود. نبيل السيد، منسقاً لبرنامج معلم التربية الخاصة للطفولة المبكرة.
هذا إلى جانب صدور قرارات تعيين رؤساء أقسام بكلية الصيدلة لكل من الدكتور حاتم عبد المنصف، مشرفاً علي قسم الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة سمر حافظ لقسم الكيمياء الطبية، وبكلية الآداب الدكتور شريف عبد الجواد رئيساً لقسم التاريخ، والدكتور يسري عبد الحميد رسلان لقسم الدراسات السكانية، وفي التربية للطفولة المبكرة تم تعيين د. حنان محمد صفوت رئيساً لقسم العلوم التربوية، ود. إيهاب سيد لقسم العلوم النفسية.
 

المنيا جامعة المنيا تعيين وكلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

ترشيحاتنا

ميس الحددي على شاشة النهار

رسميا.. لميس الحديدي على شاشة النهار

دينا فؤاد

بفستان برتقالي.. أحدث ظهور لـ دينا فؤاد

حسين الجسمي

حسين الجسمي يطرح أغنيتي "شريط الذكريات" و"أجمل خلق الله"

بالصور

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد