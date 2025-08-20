ضمن خطة تحسين شبكة الطرق.. محافظ المنيا يناقش خطة تطوير ميدان الشهداء

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن هناك خطوات جادة لتطوير وتوسيع شبكة الطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق، باعتبارها أحد أهم شرايين التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث تمت مناقشة خطة مشروع تطوير مدخل المنيا الشرقي عند كوبري النيل العلوي “ميدان الشهداء”، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع إدارة المرور، باعتباره محوراً رئيسياً يربط قطاعات المدينة الأربعة ببعضها البعض. ويشمل المشروع إنشاء ورصف طرق جديدة، وتوسعة بعض الطرق القائمة، إلى جانب تحسين كفاءة شبكة الطرق الحالية لاستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة وتجنب التكدس والاختناقات المرورية، بما ييسر حركة المواطنين من قائدي المركبات والمارة.

اعادة تخطيط الشوارع

كما ناقش اللقاء خطة رفع كفاءة مدخل المحافظة البحري عند منطقة دمشير، وإعادة تخطيط عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا، منها شارعي طه حسين وعدنان، لتسييرهما في اتجاه واحد بدلاً من اتجاهين، فضلاً عن إعادة تنظيم التقاطعات والطرق العريضة داخل المدينة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تظهر، مؤكداً دعمه الكامل لمشروعات قطاع الطرق باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة المطلوبة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطرق.