مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضمن خطة تحسين شبكة الطرق.. محافظ المنيا يناقش خطة تطوير ميدان الشهداء

خطة لتحسبن شبكة الطرق
خطة لتحسبن شبكة الطرق
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن هناك خطوات جادة لتطوير وتوسيع شبكة الطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق، باعتبارها أحد أهم شرايين التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بكلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث تمت مناقشة خطة مشروع تطوير مدخل المنيا الشرقي عند كوبري النيل العلوي “ميدان الشهداء”، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع إدارة المرور، باعتباره محوراً رئيسياً يربط قطاعات المدينة الأربعة ببعضها البعض. ويشمل المشروع إنشاء ورصف طرق جديدة، وتوسعة بعض الطرق القائمة، إلى جانب تحسين كفاءة شبكة الطرق الحالية لاستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة وتجنب التكدس والاختناقات المرورية، بما ييسر حركة المواطنين من قائدي المركبات والمارة.

اعادة تخطيط الشوارع 

كما ناقش اللقاء خطة رفع كفاءة مدخل المحافظة البحري عند منطقة دمشير، وإعادة تخطيط عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا، منها شارعي طه حسين وعدنان، لتسييرهما في اتجاه واحد بدلاً من اتجاهين، فضلاً عن إعادة تنظيم التقاطعات والطرق العريضة داخل المدينة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تظهر، مؤكداً دعمه الكامل لمشروعات قطاع الطرق باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة المطلوبة، وتحقيق أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطرق.

محافظ المنيا خطة لتحسبن شبكة الطرق ميدان الشهداء صيانة الطرق مدخل المدينة الشرقي اعادة تخطيط الطرق

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

ارشيفية

عدد من الشهداء والمصابين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين

أحمد الشرع- الرئيس السوري

توقعات بتأجيل الانتخابات البرلمانية السورية

بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش: الدولة الفلسطينية تُمحى بالأفعال

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

