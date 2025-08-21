بتكلفة 4 ملايين جنيه..محافظ المنيا يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بسمالوط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز سمالوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المراكز التكنولوجية بجميع المراكز ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المراكز التكنولوجية ضمن خطط التحول الرقمي، ورؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة.

حرص المحافظ عقب الافتتاح على تفقد سير العمل بأقسام المركز المختلفة ولقاء المواطنين المترددين على المركز واطمأن منهم على جودة الخدمات المقدمة وسرعة إجراء التعاملات واستخراج المستندات والتراخيص بسهولة، موجهاً العاملين ، بحسن معاملة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، وعلى الأخص ملف التصالح في مخالفات البناء.

المراكز التكنولوجية

وخلال جولته، أكد اللواء كدواني أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية على مستوى جميع المراكز والمدن بالتنسيق مع وزارة التمية المحلية، تشمل إنشاء مراكز تكنولوجية جديدة في مركزي بني مزار وأبوقرقاص، إلى جانب أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز التكنولوجي بالمنيا وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

كما استمع المحافظ الى شرح من المهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضارية، اوضحت خلاله ان المركز التكنولوجي الجديد بسمالوط مقام على مساحة 235 متراً مربعاً، بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه، ويضم 17 شباكاً لتلقي الطلبات، إلى جانب مكتب للمدير، وشئون قانونية، وخزينة، وقاعة استقبال للمواطنين على مساحة 60 متراً، كما تم تجهيز مظلة خارجية لانتظار المواطنين، لتقليل الكثافة داخل المركز وتوفير بيئة مريحة خلال الحصول على الخدمات.

من جانبه، أوضح المهندس عويس قاسم رئيس مركز سمالوط، ان المركز التكنولوجي الجديد يقدم 52 خدمة للمواطنين كما تم تزويده بالوسائل التكنولوجية الحديثة ولوحات إرشادية لاستخراج المستندات، فضلاً عن مكتب استعلامات ونداء آلي مجهز بسماعات صوتية وشاشات لعرض المستندات المطلوبة، لافتاً الى ارتفاع معدلات انجاز ملف تقنين الأراضي بمركز سمالوط حيث بلغ إجمالي ملفات نموذج 8 للتصالح على مخالفات البناء 4400 ملفاً ، كما تم استخراج 274 رخصة بناء، تنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.

رافق المحافظ خلال الافتتاح مجدى ملك عضو مجلس النواب ، المهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضارية ، المهندس عويس قاسم رئيس مركز ومدينة سمالوط، المهندس رامى حسنى مدير وحدة التنمية الحضرية ، رانيا أحمد محمد مدير مركز تكنولوجى سمالوط.