وكيل صحة المنيا: تشغيل وحدة عناية القلب بالعدوة وإنهاء التعاقد مع طبيب وفرد أمن

أجرى الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جولة تفقدية شملت زيارة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بهدف تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنميه البشريه ووزير الصحة، وتحت وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

بدأت الجولة بمستشفى العدوة المركزي، وتبين عدم وجود طبيب العظام بالعيادات الخارجية، وعلى الفور وجّه وكيل الوزارة بإنهاء التعاقد مع الطبيب وتوفير بديل، كما تفقّد أقسام الرعاية، ووجّه بضرورة تشغيل وحدة عناية القلب بشكل عاجل.

​وفي قسم نفقة الدولة، شدد وكيل الوزارة على أهمية توفير جميع الأدوية، مطالباً بتقديم تقرير يومي بالنواقص لضمان توفيرها، وأثناء حواره مع المواطنين، اكتشف قيام إحدى موظفات الأمن بجمع مبالغ مالية من المرضى، فقرر استبعادها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على ضرورة الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل إدارة المستشفى، مؤكداً على تفعيل قوائم الانتظار لضمان إجراء العمليات الجراحية في أسرع وقت ممكن.

وتوجه إلى وحدة بني خلف التابعة لإدارة مغاغة، حيث لاحظ ترك عدد من الأطباء والإداريين لأعمالهم، وتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين، مع توجيه مدير الإدارة الصحية بضرورة المتابعة اليومية لجميع الوحدات لضمان انتظام سير العمل وتقديم أفضل خدمة للمرضى.

وأكد الدكتور عمر عبد الوهاب، أن هذة الإجراءات الحاسمة الصارمة تأتي في إطار حرص مديرية الصحة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، مشددًا على أن أي تقصير أو إهمال في أداء الواجب سيُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، وأن المتابعة الميدانية ستستمر لضمان تحقيق الانضباط وتطوير المنظومة الصحية في جميع أنحاء المحافظة.