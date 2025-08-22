قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة
مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت بالدوري
الطفل الصغير.. هكذا علقت شقيقة محمد صلاح على تتويجه بأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
بعد بريطانيا .. فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي رفضًا لمخطط E1
قانون المسنين يُنصف الأضعف | إقامة حرة ورعاية كاملة على نفقة الدولة
تذبذب أسعار الذهب اليوم الخميس .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
السوق يترقب والمستثمرون يتحفزون.. ماذا يخبئ المركزي الخميس القادم؟
محافظات

وكيل صحة المنيا: تشغيل وحدة عناية القلب بالعدوة وإنهاء التعاقد مع طبيب وفرد أمن

وكيل وزارة الصحة خلال جولته
ايمن رياض

أجرى الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جولة تفقدية شملت زيارة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بهدف تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنميه البشريه ووزير الصحة، وتحت وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

بدأت الجولة بمستشفى العدوة المركزي، وتبين عدم وجود طبيب العظام بالعيادات الخارجية، وعلى الفور وجّه وكيل الوزارة بإنهاء التعاقد مع الطبيب وتوفير  بديل، كما تفقّد أقسام الرعاية، ووجّه بضرورة تشغيل وحدة عناية القلب بشكل عاجل.

​وفي قسم نفقة الدولة، شدد وكيل الوزارة على أهمية توفير جميع الأدوية، مطالباً بتقديم تقرير يومي بالنواقص لضمان توفيرها، وأثناء حواره مع المواطنين، اكتشف قيام إحدى موظفات الأمن بجمع مبالغ مالية من المرضى، فقرر استبعادها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التشديد على ضرورة الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل إدارة المستشفى، مؤكداً على تفعيل قوائم الانتظار لضمان إجراء العمليات الجراحية في أسرع وقت ممكن.

وتوجه إلى وحدة بني خلف التابعة لإدارة مغاغة، حيث لاحظ ترك عدد من الأطباء والإداريين لأعمالهم، وتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين، مع توجيه مدير الإدارة الصحية بضرورة المتابعة اليومية لجميع الوحدات لضمان انتظام سير العمل وتقديم أفضل خدمة للمرضى.

وأكد الدكتور عمر  عبد الوهاب، أن هذة الإجراءات الحاسمة الصارمة تأتي في إطار حرص مديرية الصحة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، مشددًا على أن أي تقصير أو إهمال في أداء الواجب سيُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، وأن المتابعة الميدانية ستستمر لضمان تحقيق الانضباط وتطوير المنظومة الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

