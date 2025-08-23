قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
محافظات

حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لـ 1050 مواطنًا بقرية عزاقة في المنيا

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الصحة من خلال التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واشار الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة، ان المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية عزاقة التابعة لمركز المنيا، على مدار يومي 20 و21 أغسطس 2025، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1051 مواطنًا، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 203 حالات باطنة،  245 حالة جراحة، 57 حالة نساء وتنظيم أسرة،306 حالات أطفال، 70 حالة أسنان، 170 حالة جلدية، كما تم إجراء 65 عينة دم و79 عينة بول وبراز، إلى جانب حالتين موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية.

وأضافت أن فعاليات القافلة شملت أيضًا 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 121 مواطنًا، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ114 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 5 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء خلع أسنان لـ7 حالات.

المنيا محافظ قوافل طبيبة

