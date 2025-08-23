خلال حملات تموينية.. ضبط 219 مخالفة متنوعة بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط المنظومة التموينية وضمان حصول المواطنين على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 219 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 164 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، والتصرف أو التجميع.

كما أوضح ان الحملات أسفرت عن ضبط 53 مخالفة في الأسواق، تضمنت عدم الاعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ذبح خارج السلخانة، تجار تموينيين بالإضافة إلى تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية