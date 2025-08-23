تحصين 181 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 181,556 رأس ماشية، خلال الفترة من 12 يوليو حتى 20 أغسطس 2025، وذلك في إطار الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض.

وأوضح محافظ المنيا أن حملات تحصين الحيوانات ضد عدد من الأمراض، شملت:

تحصين 160,065 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية المتعدد، وتحصين 14,270 رأساً بلقاح الحمى القلاعية و 3,438 رأساً بلقاح الجلد العقدي، و2,806 من الأغنام بلقاح جدري الأغنام، و368 من الأغنام بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، و330 رأساً بلقاح النيمونيك، و279 رأساً بلقاح حمى الثلاث أيام.

وأكد محافظ المنيا استمرار الحملات البيطرية بجميع القرى والمراكز، حرصاً على تنمية الثروة الحيوانية ودعم المربين وصغار الفلاحين، ضمن جهود الدولة لبناء قطاع زراعي وحيواني قوي يحقق الأمن الغذائي.