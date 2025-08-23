قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الموجة 27.. إزالة 518 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة بالمنيا

ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة استطاعت إزالة 518 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ27، والتي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحالات التى تم ازالتها تضمنت: 56 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و193 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و172 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 97 حالة متغيرات مكانية.

وأكد أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات بكل حزم، للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين، ومتابعة الموقف ميدانياً للتعامل مع أي حالات جديدة في مهدها.

وأضاف اللواء كدواني أن خطة تنفيذ الموجة الـ27 مقسمة على ثلاث مراحل، بدأت أولها في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، لضمان تغطية شاملة لكل المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة.

حملات إزالة تعديات أرض زراعية

