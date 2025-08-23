الموجة 27.. إزالة 518 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن أجهزة المحافظة استطاعت إزالة 518 حالة تعدٍ خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ27، والتي تستهدف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحالات التى تم ازالتها تضمنت: 56 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و193 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و172 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 97 حالة متغيرات مكانية.

وأكد أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات بكل حزم، للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين، ومتابعة الموقف ميدانياً للتعامل مع أي حالات جديدة في مهدها.

وأضاف اللواء كدواني أن خطة تنفيذ الموجة الـ27 مقسمة على ثلاث مراحل، بدأت أولها في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، لضمان تغطية شاملة لكل المناطق المستهدفة ومنع ظهور أي تعديات جديدة.