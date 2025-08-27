قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن
دمشق تحت النار.. استشهاد 5 عناصر من الجيش السوري في قصف إسرائيلي
ألقى قميصه في وجه المدرب| تفاصيل صدام «فيريرا» مع سيف الجزيري بالزمالك
هل صام النبي يوم مولده ؟.. الإفتاء توضح
ملك أحمد زاهر تكشف كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل أزمة ثقة |فيديو
الهلال السعودي يستهدف صفقة إيطالية بـ 35 مليون يورو |تفاصيل
سامح حسين يتعرّض لوعكة صحية .. تفاصيل
عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية تتهم «شات جي بي تي» بالمسئولية عن انتحــ،،ــار نجلهم
اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك
مترو الأنفاق يعلن عن وظائف جديدة .. رابط التقديم
جنوب لبنان يشتعل مُجددًا.. إسرائيل تتوغل وتوسّع مواقعها العسكرية
محافظات

مجلس جامعة المنيا يتبرع بربع راتبه لدعم مستشفى الأورام.. و9 كليات تنتهي من ملفات الجودة|تفاصيل

ايمن رياض

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استهل المجلس أعماله باستعراض تقرير حول ما ورد من الكليات بشأن مقترح خططها الخمسية لتعيين وتكليف المعيدين، وفقًا لاحتياجات الأقسام الأكاديمية بكل كلية، لاعتمادها رسميًا كمرجع لتعيينات السنوات المقبلة، بما يضمن شفافية الاختيار وتحقيق التوازن بين التخصصات وفق أعداد الطلاب، مع الالتزام بالضوابط القانونية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتوسع منظومة التعليم العالي، واستكمال الهياكل الأكاديمية بالجامعة الأهلية والتكنولوجية.

كما أعلن أعضاء المجلس تبرعهم بربع راتبهم لصالح دعم مستشفى الأورام الجامعي بجامعة المنيا، مؤكدين أهمية تكاتف الجهود لدعم المستشفيات الجامعية باعتبارها صرحًا أساسيًا يقدم خدمات علاجية وتعليمية للمجتمع، داعين المجتمع المدني والأهلي بالمحافظة للمشاركة في دعم منظومة الرعاية الصحية التي تقدمها الجامعة، خاصة في مجال علاج الأورام.

وأكد رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية تستقبل أكثر من ألفي متردد يوميًا، بفضل ثقة المواطنين وما تمتلكه من مقومات استثنائية وخدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، ما يؤهلها لاستيفاء متطلبات الاعتماد الصحي. كما أشار إلى أن الجامعة تستعد لافتتاح أربع مستشفيات جديدة تضم أكثر من 700 سرير، منها المستشفى الثلاثي بسعة نحو 400 سرير، ومستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي، ومستشفى الطوارئ للأطفال، ومستشفى أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي.

وأقر المجلس صرف أكبر مكافأة للنشر الدولي في تاريخ الجامعة ضمن جوائز النشر الدولي لعام 2024، بقيمة تتجاوز مليونًا وسبعمائة وسبعين ألف جنيه، تُموَّل من صندوق البحوث الجامعي، عن إجمالي 567 بحثًا علميًا مرموقًا منشورًا في كبرى المجلات المصنفة ضمن أعلى مراتب النشر الأكاديمي (Q1).

كما أعلن المجلس مواعيد الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالمواد المخدرة للطلاب الجدد المرشحين للقبول بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، على أن تُجرى بالصالة المغطاة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى السابع عشر منه، مع تخصيص يوم الثامن عشر من سبتمبر للطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة.

واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، آخر التطورات الخاصة بموقف الكليات من أعمال الجودة، موضحًا انتهاء تسع كليات من استكمال متطلبات التقدم للاعتماد الأكاديمي مؤسسيًا وبرامجيًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والبدء في رفع الملفات على منصة الهيئة اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل. وتشمل هذه الكليات: السياحة والفنادق، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والآداب، والتربية الفنية، والتربية، وعلوم الرياضة.

المنيا جامعة اعتماد الخطة الخمسية

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر.. السفير حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع «عبثي للغاية»

صورة أرشيفية

تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار صيفية مفاجئة.. والأرصاد تجيب عن نهاية الاضطراب

وزير العمل المهندس محمد جبران

وزير العمل محمد جبران: طارق عامل المزلقان نموذج للتفاني والإخلاص ويستحق التكريم على أعلى مستوى

بالصور

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 : موعد مع طاقة فلكية

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

