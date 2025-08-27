مجلس جامعة المنيا يتبرع بربع راتبه لدعم مستشفى الأورام.. و9 كليات تنتهي من ملفات الجودة|تفاصيل

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

استهل المجلس أعماله باستعراض تقرير حول ما ورد من الكليات بشأن مقترح خططها الخمسية لتعيين وتكليف المعيدين، وفقًا لاحتياجات الأقسام الأكاديمية بكل كلية، لاعتمادها رسميًا كمرجع لتعيينات السنوات المقبلة، بما يضمن شفافية الاختيار وتحقيق التوازن بين التخصصات وفق أعداد الطلاب، مع الالتزام بالضوابط القانونية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتوسع منظومة التعليم العالي، واستكمال الهياكل الأكاديمية بالجامعة الأهلية والتكنولوجية.

كما أعلن أعضاء المجلس تبرعهم بربع راتبهم لصالح دعم مستشفى الأورام الجامعي بجامعة المنيا، مؤكدين أهمية تكاتف الجهود لدعم المستشفيات الجامعية باعتبارها صرحًا أساسيًا يقدم خدمات علاجية وتعليمية للمجتمع، داعين المجتمع المدني والأهلي بالمحافظة للمشاركة في دعم منظومة الرعاية الصحية التي تقدمها الجامعة، خاصة في مجال علاج الأورام.

وأكد رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية تستقبل أكثر من ألفي متردد يوميًا، بفضل ثقة المواطنين وما تمتلكه من مقومات استثنائية وخدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، ما يؤهلها لاستيفاء متطلبات الاعتماد الصحي. كما أشار إلى أن الجامعة تستعد لافتتاح أربع مستشفيات جديدة تضم أكثر من 700 سرير، منها المستشفى الثلاثي بسعة نحو 400 سرير، ومستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي، ومستشفى الطوارئ للأطفال، ومستشفى أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي.

وأقر المجلس صرف أكبر مكافأة للنشر الدولي في تاريخ الجامعة ضمن جوائز النشر الدولي لعام 2024، بقيمة تتجاوز مليونًا وسبعمائة وسبعين ألف جنيه، تُموَّل من صندوق البحوث الجامعي، عن إجمالي 567 بحثًا علميًا مرموقًا منشورًا في كبرى المجلات المصنفة ضمن أعلى مراتب النشر الأكاديمي (Q1).

كما أعلن المجلس مواعيد الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالمواد المخدرة للطلاب الجدد المرشحين للقبول بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، على أن تُجرى بالصالة المغطاة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى السابع عشر منه، مع تخصيص يوم الثامن عشر من سبتمبر للطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة.

واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، آخر التطورات الخاصة بموقف الكليات من أعمال الجودة، موضحًا انتهاء تسع كليات من استكمال متطلبات التقدم للاعتماد الأكاديمي مؤسسيًا وبرامجيًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والبدء في رفع الملفات على منصة الهيئة اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل. وتشمل هذه الكليات: السياحة والفنادق، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والآداب، والتربية الفنية، والتربية، وعلوم الرياضة.