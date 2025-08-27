استغاثة من أسرة للعثور على طفل مفقود بمنيا القمح

أطلقت أسرة الطفل علي عامر نداء استغاثة عاجلاً بعد اختفائه أمس الثلاثاء من قرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وسط حالة من القلق تعيشها الأسرة والأهالي.



تفاصيل اختفاء الطفل

وبحسب رواية ذويه، فقد أثر الطفل منذ الأحد الماضي، فيما تكثف الأسرة جهودها بالبحث في محيط القرية والقرى المجاورة، دون أي معلومات مؤكدة حتى الآن عن مكان وجوده أو ظروف اختفائه.



تضامن أهالي القرية

شهدت القرية حالة من التضامن الشعبي، حيث شارك عشرات الأهالي في حملات بحث موسعة على مدار الأيام الماضية في الحقول والمناطق القريبة، أملاً في العثور على الطفل وإعادته سالماً.



قلق متصاعد وتحركات أمنية

وتتابع الأجهزة الأمنية بالشرقية البلاغ المقدم من الأسرة، مع تكثيف البحث والتحقيقات في محيط الحادث، في وقت يتزايد فيه القلق والخوف مع مرور الوقت دون الوصول إلى أي خيط واضح يقود إلى مكان الطفل.



تواصل عاجل لمن يملك معلومات

وناشدت الأسرة كل من يملك أي معلومات عن الطفل سرعة التواصل عبر الأرقام التالية:

01143150410

01145281671

طفل مفقود بمنيا القمح