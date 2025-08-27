قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 976 مواطنًا بقرية دروة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تواصل جهودها في النهوض بالقطاع الصحي، من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة ، التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية دروة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومين، حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 976 مواطنًا، مع صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأشارت الدكتورة وفاء عادل، مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة تضمنت العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 159 حالة باطنة، 281 حالة جراحة، 65 حالة نساء وتنظيم أسرة، 284 حالة أطفال، 43 حالة أسنان، و144 حالة جلدية، بالإضافة إلى إجراء 109 عينات .

كما تم عمل 10 حالات موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، وتنفيذ 8 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 133 مواطنًا، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ91 مواطنًا، فضلًا عن تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء خلع أسنان لـ7 حالات.

المنيا محافظ المنيا الكشف الطبي

