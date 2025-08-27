قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

محافظ المنيا مع النواب
محافظ المنيا مع النواب
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء أ.ح دكتور محمد محمود أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية، وبحث احتياجات المواطنين ومطالبهم الملحّة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، حرصه على التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان، باعتبارهم همزة الوصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن الهدف المشترك هو توحيد الجهود والعمل بروح الفريق لخدمة أهالي المنيا ودفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

واستعرض الاجتماع، أبرز القضايا التي طرحها النواب والشيوخ، والمتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والطرق والبنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث وجه المحافظ بسرعة دراسة هذه المطالب والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع حلول عملية تضمن سرعة الاستجابة لها.

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المنيا تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بما يحقق طفرة نوعية في البنية التحتية وينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

المنيا محافظ المنيا نواب مواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

خالد عليش

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

لطيفة

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد