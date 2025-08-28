المنيا تستقبل أفواجًا سياحية من عدة دول لزيارة المناطق الأثرية.. صور

استقبلت محافظة المنيا وفودًا سياحية من ألمانيا، المجر، النمسا، وشيلي، في جولة شملت عددًا من المواقع الأثرية الفريدة بالمحافظة، وفي مقدمتها منطقتا تل العمارنة وبني حسن، تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الجديد.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة، باعتباره أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، بما يضمن راحة الزائرين ويعزز من تجربة السياحة في المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المنيا تتميز بتنوعها السياحي الفريد الذي يجمع بين الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، مما يجعلها مقصدًا مفضلاً للوفود السياحية من مختلف دول العالم. كما شدد على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف برامج الترويج السياحي وتنشيط الحركة السياحية الوافدة.

يذكر أن محافظة المنيا شهدت خلال العام الماضي طفرة ملحوظة في أعداد الزوار، حيث استقبلت 638,850 سائحًا من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية، وتصدرت منطقتا تل العمارنة وبني حسن قائمة المواقع الأكثر زيارة، إلى جانب استقبال 253 باخرة سياحية عبر مراسي المحافظة، مما يعكس الإقبال الكبير على السياحة النيلية والأثرية بالمنيا.

