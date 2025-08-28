العربية اتفرمت.. مصرع 3أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة وأسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق المنيا، والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بإصابات مختلفة ما بين وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، المتوفين هم عبدالتواب. ع 66 سنه، و4 آخرون مجهولو الهوية، فيما أصيب 11 آخرون أحمد. ح. ر 18 سنه، ومحمود. م. أ 12 سنه، وأسماء. ا. ع 30 سنه، وعمر. ح. ع 10 سنوات، وعفاف. ع. م 35 سنه، ومحمد. م. ع 37 سنه، ومحمود. م. أ 14 سنه، وصبري. م.. م 25 سنه، وأشرف. ع. ع 27 سنه، ورقية . ع. ع 24 سنه، وأحمد. ا. ع 26 سنه.

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

