بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 3 آخرين في انقلاب تروسيكل بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع “عبد السلام. ع”، 66 سنة، و"سهير. ع"، 30 سنة، وإصابة “زهرة. ع”، 32 سنة، و"عبد الحميد. ع"، 45 سنة، و"علياء. م"، 12 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز المنيا.

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، والتحفظ على المركبة والسائق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.