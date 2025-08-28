قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فريق Swift بجامعة المنيا يفوز بجائزة مالية من مسابقة Gen Z الوطنية

ايمن سلامة

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الفريق الطلابي "Swift" حقق إنجازاً بفوزه في مسابقة Gen Z الوطنية، وحصوله على دعم مالي قدره 500 ألف جنيه، إلى جانب توقيع عقود احتضان لمشروعه الريادي.

وضم الفريق الطلابي إهداء عبدالله صلاح، وسارة خالد محمد، وأميره عبدالله أحمد، الذي نفذ مشروعًا مبتكرًا يقوم على تطوير نظام ذكي للتنبيه المبكر لمرضى الربو عبر ساعة ذكية متصلة بتطبيق موبايل، يعتمد على مراقبة المؤشرات الحيوية وربطها ببيانات بيئية مثل جودة الهواء، بما يتيح التدخل المبكر وحماية المرضى من الأزمات والمضاعفات.

وفي هذا السياق شهد رئيس الجامعة توقيع عقود الاحتضان للمشروع الناشئ والدعم المالي بقيمة 500 ألف جنيه، بحضور الدكتورة إيمان الشريف، ممثل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، وأعضاء الفريق.

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الجامعة كـ"حاضنة للابتكار"، مؤكداً أن طلابها أثبتوا قدرتهم على قيادة التغيير وصناعة المستقبل من خلال مشروعات ريادية ذات أثر مجتمعي ملموس، وتدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذا النجاح يجسد رؤية الدولة ووزارة التعليم العالي في تمكين شباب الجامعات وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال، معبّراً عن فخره بتفوق طلاب الجامعة وحصولهم على مراكز متقدمة، وتميزهم في طرح أفكار ومشروعات مبتكرة وسط منافسة قوية ضمت 55 فريقاً من 39 جامعة مصرية، مرّت بمراحل تصفيات متعددة وصولاً إلى المرحلة النهائية، وتوقيع عقود الاحتضان لهذه المشروعات.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان الشريف، أن نجاح فريق "Swift" يجسد استراتيجية واضحة للجامعة تستهدف تحويل الطاقات الطلابية إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، مع فتح قنوات تواصل مع حاضنات الأعمال والمستثمرين لضمان استدامة المشروعات الريادية، وتهيئة جيل قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

المنيا جامعة فوز فريق

