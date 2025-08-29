قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف المنيا.. تكريم 500 من حفظة القرآن احتفالا بالمولد النبوي بمطاي| صور

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم
ايمن رياض

نظَّمت مديرية أوقاف المنيا، بالتعاون مع اتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى بالمولد النبوي الشريف بقاعة استاد مدينة مطاي، كرَّمت خلالها 500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، ضمن فعاليات مساجدنا حياة وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الوزارتين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور وإشراف الدكتور عمر خليفة محمد مدير المديرية والدكتور محمود توفيق مدير المتابعة وفضيلة الشيخ علي عثمان حسن مدير إدارة أوقاف مطاي والمهندسة هويدا الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي والدكتور عدي سند رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالمنيا


وفي كلمته، أكَّد الدكتور عمر خليفة محمد أن الاحتفاء بمولد سيدنا محمد ﷺ يتمثل في الاقتداء بأخلاقه والعمل بسنته، مشيرًا إلى أن رسول الله ﷺ احتفل بمولده بصيام اليوم الذي وُلد فيه. كما دعا فضيلته أبناءنا إلى طلب العلم وبناء العقول والتسلح بالمعرفة والقيام بالواجب الوطني في حماية الوطن، موضحًا أن تكريم أكثر من 500 حافظ وحافظة هو إسعادٌ لأسرهم ودعمٌ لتنشئة جيل متخلِّق بآداب القرآن الكريم.

كما شدَّد الحضور على أن مثل هذه الفعاليات تؤكد التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في دعم النشء والشباب، وتقدير جهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعهم على الاستمرار في مسيرة التميز، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يحمل القيم الدينية ويعزِّز روح الانتماء الوطني.

وخُتمت الفعالية بتوجيه الشكر للأطفال المكرَّمين وأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهد وعطاء، مع التأكيد على استمرار وزارة الأوقاف في دعم المبادرات التي ترسخ القيم النبيلة بين الأجيال القادمة
 

المنيا تكريم حفظة القرآن الكريم الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

إلقاء السلام

كيفية البدء بالسلام.. آداب شرعية تعرف عليها

المولد النبوي الشريف

كيف احتفل الصحابة بالمولد النبوي ؟ عالم بالأوقاف يجيب

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد