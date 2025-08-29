أوقاف المنيا.. تكريم 500 من حفظة القرآن احتفالا بالمولد النبوي بمطاي| صور

نظَّمت مديرية أوقاف المنيا، بالتعاون مع اتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى بالمولد النبوي الشريف بقاعة استاد مدينة مطاي، كرَّمت خلالها 500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، ضمن فعاليات مساجدنا حياة وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الوزارتين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور وإشراف الدكتور عمر خليفة محمد مدير المديرية والدكتور محمود توفيق مدير المتابعة وفضيلة الشيخ علي عثمان حسن مدير إدارة أوقاف مطاي والمهندسة هويدا الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي والدكتور عدي سند رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالمنيا



وفي كلمته، أكَّد الدكتور عمر خليفة محمد أن الاحتفاء بمولد سيدنا محمد ﷺ يتمثل في الاقتداء بأخلاقه والعمل بسنته، مشيرًا إلى أن رسول الله ﷺ احتفل بمولده بصيام اليوم الذي وُلد فيه. كما دعا فضيلته أبناءنا إلى طلب العلم وبناء العقول والتسلح بالمعرفة والقيام بالواجب الوطني في حماية الوطن، موضحًا أن تكريم أكثر من 500 حافظ وحافظة هو إسعادٌ لأسرهم ودعمٌ لتنشئة جيل متخلِّق بآداب القرآن الكريم.

كما شدَّد الحضور على أن مثل هذه الفعاليات تؤكد التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة في دعم النشء والشباب، وتقدير جهودهم في حفظ كتاب الله وتشجيعهم على الاستمرار في مسيرة التميز، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يحمل القيم الدينية ويعزِّز روح الانتماء الوطني.

وخُتمت الفعالية بتوجيه الشكر للأطفال المكرَّمين وأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهد وعطاء، مع التأكيد على استمرار وزارة الأوقاف في دعم المبادرات التي ترسخ القيم النبيلة بين الأجيال القادمة

