روشتة من نقيب البيطريين لمواجهة التهديدات الفيروسية العالمية

أكد الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، أن الأمراض الفيروسية الناشئة تشكل تهديدا مستمرا عبر الزمن والمكان، مشيرا إلى أن توجيه السياسات وتسريع البحث وتعزيز القدرات بمنهج الصحة الواحدة للتعامل مع هذه التهديدات يضمن مستقبلا أكثر أمانا للجميع.

وأضاف حسن، خلال كلمته، بالمؤتمر الدولى التاسع "نهج صحي واحد لمواجهة التهديدات الفيروسية الناشئة"، والذى تعقده الجمعية المصرية لعلم الفيروسات، أن هناك آفاق جديدة في فهم مسببات الأمراض الفيروسية وتطوير اللقاحات والعلاجات المضادة للفيروسات وأنظمة المراقبة المتطورة، موضحا أن كل جانب من جوانب التخفيف من التهديدات الفيروسية يحتاج لتناوله بدقة، وأن هذا المنظور الشمولي هو بالتحديد ما نحتاجه الآن لمواجهة الطبيعة المتعددة الأوجه للأمراض الفيروسية الناشئة.

وأوضح أن منهج الصحة الواحدة ليس مجرد مفهوم بل ضرورة أساسية، لإدراك الروابط المعقدة التي لا يمكن إنكارها بين صحة الإنسان والحيوان وبيئتنا المشتركة، مشيرا إلى أن التهديدات الفيروسية الناشئة سواء كانت حيوانية المصدر أو تضخمت بسبب التحولات البيئية، تشير إلى الحاجة الماسة إلى استراتيجيات متكاملة تتجاوز الحدود التخصصية التقليدية، مؤكدا أن منهج الصحة الواحدة يمثل الطريق الأساسى أمام الجهود الجماعية لحماية الصحة العامة وضمان الأمن البيولوجي العالمي.

وتوجه النقيب العام للأطباء البيطريين، بالشكر للجنة المنظمة على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد شلبي، رئيس الجمعية المصرية لعلم الفيروسات والأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة؛ وللرئيس المشارك للمؤتمر، الأستاذ الدكتور خالد الدقدوق، الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الزراعة بجامعة عين شمس؛ ولأمين عام المؤتمر، الأستاذ الدكتور هيثم محمد عامر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، إن جهودكم الدؤوبة هيأت بيئة خصبة للتبادل الفكري والابتكار.