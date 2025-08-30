محافظ المنيا: مواجهة مخالفات البناء والاستغلال غير المرخّص للعقارات

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة للبناء، وذلك في إطار الحفاظ على الطابع العمراني ومنع أي تجاوزات في استغلال العقارات.

وفي هذا السياق، استطاعت الوحدة المحلية لمركز المنيا في إيقاف أعمال تحويل إحدى الشقق السكنية إلى نشاط تجاري بحي وسط المدينة، وذلك لعدم حصولها على التراخيص القانونية اللازمة.

وتمكنت الحملة من ضبط المخالفة أثناء أعمال تحويل داخلي للشقة بالمخالفة للرخصة الأصلية للعقار، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

