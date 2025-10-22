قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة
سما المصري تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء لها بالشفاء
مدرسة بكفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة 3 أيام بسبب مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي
الأحد.. البحوث الإسلامية ينظم الأسبوع الدعوي الـ13 بجامعة المنوفية

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أحمد سعيد

ينظم مجمع البحوث الإسلامية، الأحد المقبل، فعاليات الأسبوع الثالث عشر للدعوة الإسلامية، الذي تعقده اللجنة العُليا للدعوة في جامعة المنوفية تحت عنوان: "الإيمان في عصر العِلم"، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة. 

وقال د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ هذا الأسبوع الدَّعوي يأتي استمرارًا لجهود الأزهر الشريف في إحياء الوعي الدِّيني والفِكري لدى الشباب الجامعي، موضِّحًا أنَّ اختيار عنوان (الإيمان في عصر العِلم) يعبِّر عن رسالة الأزهر في الجمع بين نور الوحي وهداية العقل.

أمين البحوث الإسلامية: فعاليات الأسبوع 13 للدعوة الإسلامية تتضمَّن تأكيد التوافق بين الإيمان والعِلم

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ أهداف الأسبوع تتضمَّن تأكيد التوافق بين الإيمان والعِلم، ودَحْض شبهة التعارض بين النصوص الشرعيَّة الثابتة والحقائق العِلميَّة القطعيَّة، ومعالجة الشُّبُهات الفِكريَّة التي أفرزها عصر التقدُّم العِلمي؛ كالحديث عن نظريَّة التطوُّر، ونشأة الكون، والعلمانيَّة، مِنْ خلال طرحٍ عِلميٍّ رصين يقدِّم رؤية الإسلام الواضحة في هذه القضايا.

وتابع أمين البحوث الإسلامية أنَّ برنامج هذا الأسبوع يهدف -كذلك- إلى ترسيخ الهُويَّة الإيمانيَّة لدى طلاب الجامعات، وتقوية مناعتهم الفِكريَّة في مواجهة التيَّارات الماديَّة والإلحاديَّة، إلى جانب إبراز مظاهر الإعجاز العِلمي في القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة بما يبرهن على شمول الرسالة الإسلاميَّة ومواكبتها لكلِّ العصور، فضلًا عن تحفيز الطلاب على التفكير العِلمي والإبداع البحثي، واستثمار طاقاتهم في خدمة الإنسانيَّة انطلاقًا مِنَ القِيَم الإيمانيَّة الأصيلة.

وبيَّن أمين البحوث الإسلامية أنَّ هذه الأسابيع الدعويَّة التي ينفِّذها المجمع في مختلِف الجامعات المصريَّة تهدف إلى تعزيز الحضور الأزهري الفاعل داخل الوسط الجامعي، مِنْ خلال فَتْح حوارات فِكريَّة بنَّاءة مع الطلاب؛ تجمع بين الفهم الشرعي العميق والطرح العِلمي المنهجي؛ بما يُسهِم في بناء وعي متوازن يحترم العقل ويسترشد بالوحي.

مِنْ جانبه، لفت الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا للدعوة، إلى أنَّ الأسبوع الدعوي بجامعة المنوفيَّة سوف يشهد مشاركة نخبة مِنْ علماء الأزهر الشريف، الذين سيقدِّمون مجموعةً مِنَ الندوات والمحاضرات الفِكريَّة والدِّينيَّة، مؤكِّدًا أنَّ الهدف هو تفعيل التواصل المباشر مع الشباب الجامعي، والاستماع إلى تساؤلاتهم، وتقديم المعالجات الفِكريَّة العميقة لقضاياهم المعاصرة بروح عِلميَّة ومنهج أزهري وسطي.

وتستمر فعاليَّات الأسبوع الدعوي على مدار خمسة أيام، وتشمل سلسلةً مِنَ النَّدوات الفِكريَّة التي تناقش قضايا الإيمان والعِلم في ضوء الفِكر الأزهري الوسطي؛ إذْ تتناول ندوة (ركائز الإيمان) الأسسَ الراسخة لعقيدة المسلم في مواجهة موجات الشَّك. 

وتأتي ندوة (الإيمان والعِلم: صراع أم توافق؟) لتؤكِّد أنَّ الدِّين والعِلم طريقان متكاملان لا متعارضان، بينما تناقش ندوة (وجود الله بين العقل والفطرة) البراهين العقليَّة والفطريَّة على الإيمان بالخالق عزَّ وجلَّ، وتتصدَّى ندوة (الإلحاد الرَّقْمي: كيف نواجه الشُّبُهات في عالم الإنترنت؟) لمحاولات التشكيك المعاصرة في الفضاء الإلكتروني، فيما تختتم الفعاليَّات بندوة (الإيمان وبناء الأوطان) التي تبرز دَور القِيَم الإيمانيَّة في ترسيخ روح الانتماء والعمل والبناء.

مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية فعاليات الأسبوع الثالث عشر للدعوة الإسلامية جامعة المنوفية الإيمان في عصر العِلم

