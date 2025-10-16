أمين البحوث الإسلاميةَّ يشارك في ندوة الدفاع الشعبي بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، في فعاليَّات الندوة التثقيفيَّة التاسعة والثمانين التي نظَّمتها قوات الدِّفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الأزهر الشريف، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت عنوان: (ويثبِّت أقدامكم)؛ بمناسبة الاحتفال بالذِّكرى الثانية والخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيد، وذلك بحضور فضيلةِ أ.د. محمد الضويني، وكيلِ الأزهرِ الشريف، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدِّفاع الشعبي والعسكري، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع.

وفي تصريحٍ له على هامش النَّدوة، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ احتفالات أكتوبر تجديدٌ للعهد على مواصلة البناء وحماية الوطن، مشيرًا إلى أنَّ التعاون بين الأزهر الشريف ومؤسَّسات الدولة الوطنيَّة، وفي مقدِّمتها القوات المسلَّحة، يُجسِّد وَحدة الهدف في بناء الإنسان المصري الواعي بأمور دِينه وقضايا وطنه، وترسيخ قِيَم التضحية والانتماء التي خاض بها أبطالُ الجيش معاركَ النَّصرِ والكرامة.