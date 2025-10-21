قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحوث الإسلامية: قافلة واعظات الأزهر بسيوة وصلت لشرائح واسعة من السيدات

اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليَّات القافلة الدعويَّة لواعظات الأزهر إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح، التي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي ضِمن خطَّة المجمع للتواصل مع المواطنين في القرى والمناطق الحدوديَّة والنائية؛ تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة مدِّ جسور التواصل المباشر مع المواطنين، ونَشْر الفِكر الأزهري الوسطي في ربوع الوطن.

وأكَّد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ القافلة حقَّقت أهدافها الدعويَّة والمجتمعيَّة، ونجحت في الوصول إلى شرائح واسعة مِنَ السيِّدات والفتيات داخل الواحة، مِنْ خلال اللقاءات المباشرة في مراكز الشباب والمدارس والمساجد، التي تناولت موضوعاتٍ متعدِّدةً حول استقرار الأسرة، وتربية الأبناء، وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة والإنسانيَّة.

أمين البحوث الإسلامية: تعاون وجهود فعَّالة من محافظة مطروح لدعم القافلة

وأوضح أنَّ تفاعل الأهالي مع القافلة كان إيجابيًّا، وقد قدَّموا الشُّكر إلى الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ على إطلاق هذه القافلة، وهو ما يعكس تعطُّش الناس للكلمة الطيِّبة والفهم الصحيح للدِّين، مشيرًا إلى أنَّ وعظات الأزهر قدَّمن نموذجًا مميَّزًا في العمل الميداني والقدرة على التواصل الفعَّال، في إطار دَور المجمع في دعم حضور الواعظات في الميدان، وإبراز أثر الكلمة الهادفة في بناء وعي المرأة المصريَّة.

ولفت الأمين العام إلى أنَّ المجمع مستمرٌّ في تنفيذ هذه القوافل بشكلٍ دوريٍّ لتغطية جميع المحافظات والمناطق الحدوديَّة؛ تنفيذًا لاستراتيجيَّة الأزهر الشريف في دعم الاستقرار المجتمعي، وتحصين الأُسَر مِنَ الفِكر المنحرف، مقدِّمًا الشُّكر لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب؛ على دعمه للقافلة، وتقديم كلِّ التسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليَّاتها داخل واحة سيوة.

من جانبها، أشارت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين لمجمع البحوث الإسلاميَّة لشئون الواعظات، إلى أنَّ القافلة تركت أثرًا ملموسًا في نفوس السيِّدات والفتيات، وأنَّ مثل هذه الفعاليَّات تمثِّل جزءًا أصيلًا مِنْ رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع، وبناء الإنسان على قِيَم الدِّين والانتماء. 

وأكدت أنَّ القافلة كانت مثالًا للتعاون البنَّاء بين مؤسَّسات الدولة، خاصَّة مع جهود محافظة مطروح في تيسير مهمَّة القافلة، وتوفير كلِّ سُبُل الدَّعم لإنجاحها.

