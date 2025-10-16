قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الليلة.. البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الـ31 مِن فعاليَّات مبادرة «معًا لمواجهة الإلحاد»

فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"
فعاليَّات مبادرة "معًا لمواجهة الإلحاد"
شيماء جمال

يَعقد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، في التَّاسعة والنِّصف مِنْ مساء اليوم، الخميس، اللقاءَ الحادي والثلاثين مِنْ فعاليَّات مبادرة “معًا لمواجهة الإلحاد”.

فعاليَّات مبادرة “معًا لمواجهة الإلحاد”
ويستضيف هذا اللقاء - الذي يُعقَد افتراضيًّا عَبْر منصَّة “تليجرام” تحت عنوان: “مظاهر الإعجاز العِلمي في حديث القرآن الكريم عن بعوضة فما فوقها”، الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ في كليَّة العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العِلمي بمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ وذلك في إطار الجهود المستمرَّة للأزهر الشريف بجميع قطاعاته تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، للتصدِّي لظاهرة الإلحاد التي أصبحت تشكِّل خطرًا يهدِّد الهُويَّة الدِّينيَّة والقِيَم الأخلاقيَّة.

وتسعى هذه اللقاءات، التي تُعقَد أسبوعيًّا بالتَّوازي مع برامجَ متنوِّعةٍ لتأهيل الوعَّاظ والواعظات وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، لمواجهة هذا الفِكر المنحرِف وبما يدعم التَّواصل الفعَّال مع الجمهور، إلى تقديم الدَّعم العِلمي والتوعوي لصدِّ الشُّبُهات التي تُروَّج بشكلٍ مكثَّفٍ عَبْر قنواتٍ ومواقعَ إلكترونيَّةٍ تعمل على نَشْر الإلحاد والانحلال الفِكري والأخلاقي.

تُعقَد هذه اللقاءات بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

