الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ويثبت أقدامكم.. انطلاق احتفالية قوات الدفاع الشعبي في رحاب الأزهر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
عبد الرحمن محمد

انطلقت صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الندوة التثقيفية الكبرى التاسعة والثمانون لقوات الدفاع الشعبي والعسكري، والتي جاءت بعنوان «ويثبت أقدامكم»، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.

حضر الندوة فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والسيد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،  وعدد من قيادات الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وجمع من طلاب الجامعات والمعاهد الأزهرية.


وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وترسيخًا لقيم الانتماء والولاء، وتأكيدًا على الدور الوطني والتوعوي للأزهر الشريف في تعزيز وعي الشباب ببطولات أكتوبر ومعاني الفداء والتضحية في سبيل الوطن.


ويؤكد التعاون بين الأزهر وقوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ أن نصر أكتوبر لم يكن مجرد حدث عسكري، بل كان ملحمة وطنية جسدت وحدة الشعب المصري وإرادته، وأن دروسه ما زالت تلهم الأجيال في معركة الوعي والبناء والتنمية.

