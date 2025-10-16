قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد تكليف شيخ الأزهر .. من هو مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة الجديد؟

رئيس جامعة الأزهر يستقبل نائبه لفرع البنات
رئيس جامعة الأزهر يستقبل نائبه لفرع البنات
عبد الرحمن محمد

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، الأستاذ بكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة؛ للقيام بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

واستقبلت الجامعة قرار فضيلة الإمام الأكبر بالفرح والسرور، وكان في استقباله فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام.

نشأ الدكتور مصطفى عبد الغني في أسرة محبة للأزهر الشريف وعلمائه، فألحقه والده عليه -رحمه الله- بالكتاب لحفظ القرآن الكريم، فحفظه في سن مبكرة، والتحق بالتعليم الأزهري وكان من الطلاب المتفوقين  النابغين منذ الصغر.

تدرج في التعليم الأزهري حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1988م، وكان من المتفوقين، والتحق بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، وحصل على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان عام 1992م، ثم حصل على ماجستير الاستعاضة الصناعية 1999م، ومنح الدكتوراه في ذات التخصص عام 2003م.

عين مدرسًا في قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب أسنان أسيوط 2003م، ورقي إلى أستاذ مساعد عام 2009م، ورقي إلى درجة الأستاذية في تخصص الاستعاضة الصناعية 2013م، وهي أعلى درجة أكاديمية، كما شغل منصب منسق البرنامج الماليزي بكلية طب الأسنان للبنات، ورئيس الجمعية المصرية للاستعاضة الصناعية وطب الأسنان التحفظي.

صدر قرار فضيلة رئيس جامعة الأزهر بتعيين عبد الغني عميدًا لكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة في عام 2014 حتى 12 نوفمبر 2019، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في 13 نوفمبر 2019م، وظل في منصبه نائبا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات حتى 15 نوفمبر 2020م، وبعد ذلك التاريخ صدر قرار جمهوري بتعينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري ممثلًا عن مؤسسة الأزهر الشريف.

شارك عبد الغني في عدد كبير من الدورات وورش العمل محليًّا ودوليًّا، كما شارك في القوافل الطبية التي تنظمها جامعة الأزهر مع وزراة الصحة والجمعيات الاجتماعية المختلفة في عديد من المحافظات وعديد من القرى ذات الحاجة الماسة، وهو محاضر دائم في الندوات التوعوية الصحية.

أشرف عبد الغني على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عشرات الرسائل داخل جامعة الأزهر وخارجها في الجامعات المصرية الأخرى، وشارك في عشرات المؤتمرات في الجامعات المصرية والأكاديمية العسكرية وأقسام الأسنان، وجمعيات الأسنان، ونشر عددًا من البحوث والدراسات وأوراق العمل في الدوريات المحلية والعالمية، كما حصل على عديد من الجوائز والأوسمة خلال مسيرته التعليمية والعلمية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى عبد الغني كانت له بصماته المهمة والواضحة خلال فترة توليه عمادة كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة؛ حيث أصبحت الكلية من الكليات المميزة والرائدة في مجالها، إلى أن توج هذا التميز بحصول الكلية على شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

إضافة إلى ذلك فإن الدكتور مصطفى عبد الغني حظي بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فعُين منسقًا عامًّا لبيت العائلة المصرية، وأيضًا صدر قرار بتكليفه أمينًا عامًّا لبيت العائلة المصرية.

هذا ويحظي نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بحب واحترام وتقدير من جميع الأوساط العلمية في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.

السيرة الذاتية مصطفى عبد الغني جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر نائب رئيس جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد