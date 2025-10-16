قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قيادات الأزهر والدفاع الشعبي يفتتحون المعرض الفني على هامش الندوة التثقيفية

جانب من افتتاح المعرض الفني
جانب من افتتاح المعرض الفني
عبد الرحمن محمد

افتتح فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والسيد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وأ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من القيادات الأزهرية وقيادات الدفاع الشعبي والعسكري، المعرض الفني المُقام على هامش الندوة التثقيفية الكبرى التاسعة والثمانين لقوات الدفاع الشعبي والعسكري، والتي جاءت بعنوان «ويُثبِّت أقدامكم»، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف.


وتضمَّن المعرض لوحات جدارية بطول 40 مترًا، عبَّرت عن مصر بين الماضي والحاضر، وأعادت إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، كما جسَّدت ملامح الدولة المصرية الحديثة ومشروعاتها القومية، إلى جانب التعبير عن فنون الحضارة المصرية القديمة في مزجٍ فنيٍّ بديعٍ مع الخط العربي الأصيل.

وخلال الافتتاح، أكَّد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن التعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة يأتي في إطار تعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الشباب، مشيرًا إلى أن الأزهر يحرص على غرس روح الولاء لمصر والدفاع عن ثوابتها من خلال أنشطته التعليمية والتثقيفية، موضِّحًا أن الفن الواعي يمثِّل أحد أدوات التعبير عن هوية الوطن وتاريخه المجيد.


وتأتي هذه الندوة في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تعزيز الوعي الوطني ونشر روح الانتماء والفخر بتاريخ مصر العريق بين فئات المجتمع، وترسيخًا لقيم الانتماء والولاء، وتأكيدًا على الدور الوطني والتوعوي للأزهر الشريف في تعزيز وعي الشباب ببطولات أكتوبر ومعاني الفداء والتضحية في سبيل الوطن.

قيادات الأزهر الدفاع الشعبي الندوة التثقيفية الـ89

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

مسرح النافورة

شاهد .. التجهيزات النهائية لمسرح النافورة بعد افتتاح الموسيقي العربية

توم كروز

بعد فترة قصيرة … انفصال توم كروز و آنا دي ارماس

سلوى خطاب

سلوى خطاب ضيفة برنامج «ورقة بيضا».. اليوم

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد