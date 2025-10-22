تطوير تعليم الوافدين يطلق ملتقى "وافدات الأزهر" لجميع الطالبات بمختلف المراحل

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بـ الأزهر، عقد ملتقى حواري شهري بعنوان: “ملتقى وافدات الأزهر.. شموس مضيئة” وذلك بالتعاون مع لجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

ويستهدف الطالبات الوافدات بجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا)، ويحاضر فيه نخبة من المتخصصين في دراسات المرأة والشريعة الإسلامية، وكبار الشخصيات والقيادات والخبراء.

إطلاق ملتقى "وافدات الأزهر.. شموس مضيئة"

ويُخصص الملتقى جانبًا للإجابة عن تساؤلات الطالبات، مع إتاحة الفرصة لعرض إبداعاتهن وخبراتهن، كما تُطرح أسئلة تفاعلية حول موضوع الملتقى، ويتم امتداح الإجابات الصحيحة وتوزيع جوائز نقدية عليهن، بما يسهم في تشجيع الطالبات ودعم تفاعلهن الإيجابي.

ويهدف الملتقى إلى تهيئة الطالبة الوافدة عقليًّا وعلميًّا وثقافيًّا لبناء شخصيتها وتعزيز حضورها في المجتمع العلمي، إلى جانب تقديم الدعم الشامل للوافدات من خلال برامج علمية وثقافية وتوعوية واجتماعية، تتفق مع منهج الأزهر الوسطي، وتراعي الهوية والثقافة الأصلية لكل طالبة.

ويسعى الملتقى إلى إبراز جهود الأزهر الشريف في رعاية المرأة ودعمها علميًّا وثقافيًّا، وإعدادها لحمل رسالة الأزهر الوسطية وتوظيفها في خدمة أسرتها ومجتمعها، مع تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة، وتنمية المهارات الأكاديمية والشخصية للطالبات، وتقديم برامج للدعم النفسي والإرشادي تساعدهن على تجاوز صعوبات الغربة.

وأكدت د. نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن هذا الملتقى يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بالطلاب والطالبات الوافدين، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية شاملة تسهم في بناء شخصياتهم، وتعينهم على حمل رسالة الأزهر ونشرها في بلدانهم، مشيرة إلى أن "ملتقى وافدات الأزهر" يمثل منصة متميزة للطالبات الوافدات للتعبير عن آرائهن، وتنمية مهاراتهن، وتعزيز تواصلهن الثقافي والاجتماعي بما يعكس القيم الوسطية للأزهر الشريف.

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور الرئيسة تشمل الجوانب الدينية والفكرية، والتعليمية والأكاديمية، والثقافية والمجتمعية، والتنمية البشرية، والتوعوية، التي تسلط الضوء على مكانة المرأة في الإسلام، واستراتيجيات تفوقها الأكاديمي، وتنمية مهاراتها القيادية، ودورها في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات، مع التوعية بحقوقها وواجباتها والحفاظ على أمنها الرقمي.

ويأتي إطلاق الملتقى انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الرائد في دعم قضايا المرأة، وتأكيده الدائم على حقوقها وواجباتها وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وسعيه إلى تمكينها في مختلف المجالات مع الحفاظ على هويتها الإسلامية الأصيلة.