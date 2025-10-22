قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
ديني

تطوير تعليم الوافدين يطلق ملتقى "وافدات الأزهر" لجميع الطالبات بمختلف المراحل

أحمد سعيد

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بـ الأزهر، عقد ملتقى حواري شهري بعنوان: “ملتقى وافدات الأزهر.. شموس مضيئة” وذلك بالتعاون مع لجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. 

ويستهدف الطالبات الوافدات بجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا)، ويحاضر فيه نخبة من المتخصصين في دراسات المرأة والشريعة الإسلامية، وكبار الشخصيات والقيادات والخبراء.

إطلاق ملتقى "وافدات الأزهر.. شموس مضيئة"

ويُخصص الملتقى جانبًا للإجابة عن تساؤلات الطالبات، مع إتاحة الفرصة لعرض إبداعاتهن وخبراتهن، كما تُطرح أسئلة تفاعلية حول موضوع الملتقى، ويتم امتداح الإجابات الصحيحة وتوزيع جوائز نقدية عليهن، بما يسهم في تشجيع الطالبات ودعم تفاعلهن الإيجابي.

ويهدف الملتقى إلى تهيئة الطالبة الوافدة عقليًّا وعلميًّا وثقافيًّا لبناء شخصيتها وتعزيز حضورها في المجتمع العلمي، إلى جانب تقديم الدعم الشامل للوافدات من خلال برامج علمية وثقافية وتوعوية واجتماعية، تتفق مع منهج الأزهر الوسطي، وتراعي الهوية والثقافة الأصلية لكل طالبة.

ويسعى الملتقى إلى إبراز جهود الأزهر الشريف في رعاية المرأة ودعمها علميًّا وثقافيًّا، وإعدادها لحمل رسالة الأزهر الوسطية وتوظيفها في خدمة أسرتها ومجتمعها، مع تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة، وتنمية المهارات الأكاديمية والشخصية للطالبات، وتقديم برامج للدعم النفسي والإرشادي تساعدهن على تجاوز صعوبات الغربة.

وأكدت د. نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن هذا الملتقى يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالاهتمام بالطلاب والطالبات الوافدين، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية شاملة تسهم في بناء شخصياتهم، وتعينهم على حمل رسالة الأزهر ونشرها في بلدانهم، مشيرة إلى أن "ملتقى وافدات الأزهر" يمثل منصة متميزة للطالبات الوافدات للتعبير عن آرائهن، وتنمية مهاراتهن، وتعزيز تواصلهن الثقافي والاجتماعي بما يعكس القيم الوسطية للأزهر الشريف.

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور الرئيسة تشمل الجوانب الدينية والفكرية، والتعليمية والأكاديمية، والثقافية والمجتمعية، والتنمية البشرية، والتوعوية، التي تسلط الضوء على مكانة المرأة في الإسلام، واستراتيجيات تفوقها الأكاديمي، وتنمية مهاراتها القيادية، ودورها في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات، مع التوعية بحقوقها وواجباتها والحفاظ على أمنها الرقمي.

ويأتي إطلاق الملتقى انطلاقًا من دور الأزهر الشريف الرائد في دعم قضايا المرأة، وتأكيده الدائم على حقوقها وواجباتها وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وسعيه إلى تمكينها في مختلف المجالات مع الحفاظ على هويتها الإسلامية الأصيلة.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ملتقى وافدات الأزهر الأزهر تطوير تعليم الوافدين بالأزهر مراحل التعليم بالأزهر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

انهيار منزل بملوي

بالأسماء.. وفاة صغير وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بإحدى قرى ملوي بالمنيا

وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس

لتعزيز الشراكات التعليمية الدولية.. وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية للمكتب الثقافي المصري بباريس

حريق

السيطرة على حريق في مخزن كرتون بالقليوبية

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

