تمهيداً لافتتاحه.. محافظ المنيا يتابع أعمال التشغيل التجريبي لمجمع مواقف طريق مصر–أسوان الزراعي

محافظ المنيا يتفقد التشغيل التجريبي لمجمع المواقف المطور
محافظ المنيا يتفقد التشغيل التجريبي لمجمع المواقف المطور
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، أعمال التشغيل التجريبي لمجمع المواقف المطور بجوار شرطة النجدة على طريق مصر–أسوان الزراعي، لخدمة مراكز جنوب المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة النقل الحضري بالمحافظة، بما يحقق الانضباط المروري ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته الميدانية للوقوف على التجهيزات النهائية للمشروع، شدد المحافظ على سرعة استكمال الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، تمهيدًا لافتتاح المجمع وتشغيله الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

مواقف جديدة

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى إعداد خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة المواقف القائمة، وإنشاء مواقف جديدة تُدار بأسلوب حضاري يتواكب مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المحافظة.

وخلال الجولة، أجرى اللواء كدواني حوارًا مباشرًا مع عدد من السائقين للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط إدارة وتشغيل الموقف، مع تطبيق غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على أي سيارة تحمل ركابًا من خارج الموقف، مؤكدًا أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق القانون.

كما حرص المحافظ على تكريم عمال النظافة داخل الموقف تقديرًا لدورهم الحيوي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، واعترافًا بجهودهم المتواصلة رغم ظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أن رعايتهم واجب وطني ومجتمعي.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المجمع مدعوم بأنظمة تشغيل حديثة وكاميرات مراقبة، لافتًا إلى الانتهاء من تركيب المظلات وتجهيز دورات المياه وكافيتريا لخدمة المواطنين، إلى جانب وضع صناديق القمامة للحفاظ على النظافة العامة، واستكمال أعمال الإنارة والتخطيط المروري والمجمعات الخدمية لضمان تشغيل منظم وآمن.

الجدير بالذكر أن مجمع المواقف يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول، بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة ميكروباص، لخدمة مراكز جنوب المحافظة (ملوي – ديرمواس – أبوقرقاص) إلى جانب خطوط المحافظات (القاهرة – بني سويف – أسيوط). كما يشمل المشروع نقل موقف “هدى شعراوي” إلى الموقع الجديد بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضارية، والمهندس رامي حسني، مدير الوحدة، وعمر نور الدين، مدير إدارة المواقف، وعدد من القيادات التنفيذية.

