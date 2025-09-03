الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لمصرع شاب بطلق ناري في المنيا

تحولت ليلة حنة حفل زفاف إلى مأتم بعد أن لقى شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ من قبل احد المدعوين بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، كما أصيب شخص آخر، وتم نقل الجثه والمصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة شخص وإصابة آخر بطلق ناري عن طريق الخطأ في ليلة "حنة" حفل زفاف بإحدى قرى مركز العدوه شمال المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع محمد . ع 23 سنة وإصابة ج. ج. ا 18 سنة.

وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ونقل المصاب لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية عقب تحول الفرح إلى ماتم، كما شددت الأجهزة الأمنية من الإجراءات الامنيه بالقرية.