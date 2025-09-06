الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر الى الشعب المصري على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش منصة إكس .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أشكر الشعب المصري على التفاعل على هاشتاج عاش الجيش المصري عاش ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بعد ربع ساعة من كتابة البوست الخاص بي لقيت الهاشتاج دخل تريند بعد تلت ساعة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بعد 45 دقيقة اصبح الهاشتاج رقم واحد على إكس ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس حتى الآن"، مضيفا:" الشعب المصري عظيم زلزل منصة إكس ".

