جيرارد يتعاطف مع صلاح لكنه ينتقد تصريحاته "المتسرعة"

مجدي سلامة

أعرب ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق، عن تعاطفه مع محمد صلاح بعد تصريحاته العلنية ضد النادي، لكنه يعتقد أن تصريحاته حول "التضحية به" كانت مبالغًا فيها.


أثار صلاح، نجم الفريق، عاصفة إعلامية بتصريحاته عقب تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، حيث ادعى أنه جُعل كبش فداء لتراجع مستوى ليفربول وأن علاقته بالمدرب آرني سلوت قد تدهورت.

لم يشارك صلاح في مباراة ليدز، كما كان الحال في مباراة وست هام يونايتد الشهر الماضي، واستُبعد تمامًا من تشكيلة الفريق لمباراة الثلاثاء ضد إنتر ميلان.

قال جيرارد في برنامج "ذا بريك داون" على قناة TNT Sports يوم الأربعاء: "لو كنت مكان صلاح كلاعب، لظننتُ أن هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها بفترة صعبة، وأنه بحاجة إلى المدرب والنادي والدعم، ربما يشعر بأنه لم يحصل على هذا الدعم، هذه هي أول فترة تراجع في مستواه منذ ثماني سنوات، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر". 

وقد فاز صلاح بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وفي الشهر الماضي أصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 250 هدفًا، لينضم إلى إيان راش وروجر هانت.

وقد تراجع مستواه هذا الموسم، بالتزامن مع معاناة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبدو من شبه المؤكد أن يخسر لقبه.

وأضاف جيرارد: “من الواضح أنه مستاءٌ للغاية لعدم مشاركته، وهذا أمرٌ أحترمه، فهو يريد مساعدة الفريق، وهذا أمرٌ أحترمه أيضًا، تصريحاته بشأن التضحية بالآخرين خاطئة، عليه أن يتراجع قليلاً عن ذلك وأن يناقش الأمر مع المدرب”.

أعلم أنه مع مرور الوقت، عندما تهدأ الأمور، سيفكر مو قائلاً: "كان يجب ألا أقول ذلك، لقد كنت منفعلاً ومتسرعاً بعض الشيء".

في نهاية المطاف، يحتاج نادي ليفربول لكرة القدم إلى عودة محمد صلاح إلى مستواه المعهود، وعودته لتسجيل الأهداف لأنه أفضل لاعب وأفضل هداف، وبرأيي سيساعدهم على الخروج من هذه 'الأزمة'"، أضاف جيرارد.
يحتل ليفربول المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 10 نقاط عن المتصدر أرسنال، لكن جيرارد يعتقد أن هناك عوامل مخففة، ولا يزال يؤمن بقدرة الفريق على التعافي.

واختتم: "هل يستطيع ليفربول العودة سريعاً إلى المكانة التي يطمح إليها؟ أعتقد ذلك"، إذا قدموا أداءً جيداً في يناير، وحققوا التوازن المطلوب، واستعاد (ألكسندر) إيزاك لياقته، واستعاد (فلوريان) فيرتز مستواه، وحلوا مشكلة صلاح، فلن يكون ليفربول بعيداً عن تحقيق ذلك”.

