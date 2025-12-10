رحلة في عالم الفخامة .. شاهد| اسطول سيارات الاعب محمد صلاح

يجذب اسطول سيارات الاعب محمد صلاح الأضواء في السعودية، وذلك لان النجم المصري لم يعد مجرد لاعب عالمي بل أصبح رمز عربي يمثل النجاح، وبالتالي يمتلك صلاح جراج سيارات خاص به العديد من الإصدارات النادرة .

اسطول سيارات الاعب محمد صلاح

أسطول سيارات لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح يكشف جانب من شخصيته التي تجمع بين الهدوء والعملية وحب الأداء الرياضي، ومن خلال تنوع سياراته بين الفارهة والعائلية والخارقة يوضح صلاح كيف يتحرك بثقة بين عالم الاحتراف الرياضي ومتطلبات الحياة اليومية .

اسطول سيارات الاعب محمد صلاح



يمتلك محمد صلاح جراج متنوع يضم مجموعة من السيارات الفخمة والعملية والرياضية، وكل طراز داخل الجراج يعكس جانب مختلف من حياته صلاح، وذلك لان اسطول سيارات محمد صلاح لا يعتمد على عدد كبير من السيارات بقدر ما يعتمد على اختيارات محسوبة بدقة تركز على القيمة والفخامة والتجربة.

اسطول سيارات الاعب محمد صلاح

بالاضافة الي ان اسطول سيارات محمد صلاح مصمم ليواكب حياة نجم يعيش بين المباريات والسفر والظهور العائلة.

- أشهر السيارات في أسطول الاعب محمد صلاح :

مرسيدس بنز GLE

تستمد سيارة مرسيدس بنز GLE قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 367 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.7 ثانية .

فيراري 812 سوبرفاست

تحصل سيارة فيراري 812 سوبرفاست علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6500 سي سي ، وتنتج قوة 780 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 340 كم/ساعة .

بنتلي كونتيننتال GT

زودت سيارة بنتلي كونتيننتال GT بمحرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي، وتنتج قوة 626 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لامبورجيني أفنتادور

تمتلك سيارة لامبورجيني أفنتادور محرك 12 سلندر، سعه 6500 سي سي، وتنتج قوة 730 حصان، وعزم دوران 690 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3 ثواني .

أودي Q7

تقدم سيارة أودي Q7 بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي سوبر تشارجر، وتنتج قوة 335 حصان، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الرباعي المستمر (Quattro)، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اسطول سيارات الاعب محمد صلاح



وجدير بالذكر انه في النهاية يقدم اسطول صلاح صورة واضحة عن رحلته من لاعب شاب يبحث عن فرصة إلى احد أبرز نجوم الكرة عالميًا، فتنوع السيارات وقيمتها وأساليب استخدامها كلها ترسم ملامح شخصية ناضجة تختار بعناية وتتحرك بثقة.

سعر أسطول سيارات محمد صلاح

تصل قيمة أسطول سيارات لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح إلي 15 مليون ريال سعودي .