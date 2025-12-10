شاهد| مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLB موديل 2026، وتنتمي GLB لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتحمل تغييرات واسعة في التصميم والتقنيات.

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

محرك مرسيدس GLB موديل 2026

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

تحصل سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 علي قوتها من بطارية ليثيوم أيون سعه 85 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 335 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.4 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 630 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

ويوجد من مرسيدس GLB 350 4Matic الكهربائية نسخة اخري تستخدم البطارية نفسها ولكن مع إضافة محرك أمامي يمنح نظام دفع رباعي كهربائي، وتنتج قوة 349 حصان، وبها عزم دوران 515 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 615 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة اخري .

مواصفات مرسيدس GLB موديل 2026

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تحمل شبك كبير، وبها مصابيح جديدة تضم وحدات إضاءة على شكل نجوم، وبها شريط ضوئي ممتد، وفي الخلف بها مصابيح عمودية متصلة بشريط ضوئي مع توقيع ضوئي نجمي مستوحى على ما يبدو من سيارة فيجن EQXX .

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

وبالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 بها أيضا، لوحة عدادات مقاس 10.25 بوصه، وبها شاشة وسطية مقاس 14 بوصه، وبها شاشة للراكب الأمامي بالحجم نفسه، وتم تصميم لوحة القيادة بشكل بسيط للغاية ومسطح مع تقليل العناصر التقليدية لمنح المقصورة طابع تقني أكثر، وبها نظام المعلومات الترفيهية MBUX من الجيل الرابع المدمج بذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وجوجل، وبها مساعد افتراضي مبني على ChatGPT4o.

سعر مرسيدس GLB موديل 2026

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

تباع سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 258 ألف ريال سعودي .