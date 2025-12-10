قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام البدري: الأهلي لم يتفاوض معي.. وزيزو قدّم نفسه جيدًا.. وهذا سر تفوقي في ليبيا|فيديو
الكرة المصرية في خطر .. أيمن عبدالعزيز يُحذّر من استمرار الأخطاء الإدارية والفنية
أحرجت إدارة ليفربول .. زينة تدعّم محمد صلاح بعد أزمته: «بنحبك يا ملك مصر»
«أبومسلم»: اختيارات المنتخب بكأس العرب بـ «الواسطة».. ولا يوجد تخطيط للكرة المصرية
دموع على فقدان الأم .. إلهام شاهين تؤدي عُمرة لوالدتها الراحلة وتوجّه رسالة مؤثرة
يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء
«التمسماني»: محمد صلاح أصبح «كبش فداء» لإخفاقات «سلوت» في ليفربول
اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ .. الأشياء المُعينة على صلاة الفجر بالمسجد
طلعات جوية وتوتر في «الكاريبي».. مقاتلات أمريكية تحلق فوق خليج فنزويلا
سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء
أزمة في مدينة فاس المغربية بعد انهيار منزلين .. وأنباء عن ضحايا ومصابين | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة
سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLB موديل 2026، وتنتمي GLB لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتحمل تغييرات واسعة في التصميم والتقنيات.

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة 

محرك مرسيدس GLB موديل 2026

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة 

تحصل سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 علي قوتها من بطارية ليثيوم أيون سعه 85 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 335 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.4 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 630 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة 

ويوجد من مرسيدس  GLB 350 4Matic الكهربائية نسخة اخري تستخدم البطارية نفسها ولكن مع إضافة محرك أمامي يمنح نظام دفع رباعي كهربائي، وتنتج قوة 349 حصان، وبها عزم دوران 515 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 615 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة اخري .

مواصفات مرسيدس GLB موديل 2026

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة 

زودت سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية تحمل شبك كبير، وبها مصابيح جديدة تضم وحدات إضاءة على شكل نجوم، وبها شريط ضوئي ممتد، وفي الخلف بها مصابيح عمودية متصلة بشريط ضوئي مع توقيع ضوئي نجمي مستوحى على ما يبدو من سيارة فيجن EQXX .

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة 

وبالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 بها أيضا، لوحة عدادات مقاس 10.25 بوصه، وبها شاشة وسطية مقاس 14 بوصه، وبها شاشة للراكب الأمامي بالحجم نفسه، وتم تصميم لوحة القيادة بشكل بسيط للغاية ومسطح مع تقليل العناصر التقليدية لمنح المقصورة طابع تقني أكثر، وبها نظام المعلومات الترفيهية MBUX من الجيل الرابع المدمج بذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وجوجل، وبها مساعد افتراضي مبني على ChatGPT4o.

سعر مرسيدس GLB موديل 2026

سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 الجديدة 

تباع سيارة مرسيدس GLB موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 258 ألف ريال سعودي .

مرسيدس GLB موديل 2026 محرك مرسيدس GLB GLB موديل 2026 مواصفات مرسيدس GLB سعر مرسيدس GLB موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

معتز مطر

المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري

ترشيحاتنا

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

أسباب خطيرة وراء الانتفاخات والغازات

انتفاخات وغازات لا تتجاهلها .. أسباب خطيرة وراء حدوثها

مشروبات للتدفئة في الشتاء

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

بالصور

يُعزّز المناعة ويُحارب البرد والإنفلونزا يوميًا.. تعرّف على فوائد الزنجبيل في الشتاء

فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد

مع برودة الشتاء .. طرق طبيعية فعالة لعلاج قشرة الشعر دون مواد كيميائية

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

برودة القدمين في الشتاء .. متى تكون علامة خطر؟

أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد