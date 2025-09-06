قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
أخبار العالم

تقرير إسرائيلي: سياسات نتنياهو بشأن غزة توحي بعزمه اعتزال الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء السبت، تقريرا تناول المشهد السياسي في إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة، مشيرة إلى تزايد الشعور العام بأن حكومة الاحتلال الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، "تفقد الاتصال مع هموم الإسرائيليين ومعاناة الأسرى".

ووفق التقرير، فإن الخطط الحكومية المقترحة لفرض حكم عسكري طويل الأمد في قطاع غزة قد تكون "ضخمة وربما غير واقعية"، إذ ستتطلب إنفاق عشرات المليارات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا حادا وأزمات في قطاعات تجارية عديدة.

وحذرت مصادر مالية إسرائيلية من أن الحكومة تفتقر لرؤية واضحة بشأن تمويل هذه الخطط، ما يعني أن العبء المالي سيقع في النهاية على عاتق المواطن، عبر ديون متزايدة وضرائب جديدة.

وانتقد التقرير تعامل الحكومة مع ملف الأسرى، معتبرا أن الادعاء بأن الضغط العسكري سيؤدي إلى الإفراج عنهم "لا يصمد أمام الواقع"، مشيرا إلى أن حماس لم تفرج عن أي أسير إلا عبر صفقات تبادل، رغم العمليات العسكرية المستمرة منذ بداية الحرب.

وأضاف التقرير أن سلوك نتنياهو يوحي بأنه يخوض "معركة شخصية وانتقامية ضد المجتمع والدولة"، بدلًا من التحضير لانتخابات قريبة، خاصة في ظل ما وصفه التقرير بـ"الثمن الباهظ" للحرب، والذي شمل نحو 900 قتيل من الجنود وآلاف الجرحى، إلى جانب اتساع الانقسامات الداخلية والغموض المحيط بمصير الأسرى.

كما لم يوفر التقرير المعارضة من الانتقاد، مشيرًا إلى ضعفها وانعدام وحدة صفوفها، وافتقارها إلى خطة سياسية واضحة لمواجهة نتنياهو، مكتفية بخلافات داخلية واحتجاجات غير منظمة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نتنياهو، الذي طالما عرف بمهاراته في التسويق السياسي والانتخابي، قد لا يمتلك هذه المرة ما يكفي من أوراق لخوض انتخابات جديدة، بعد عامين من الحرب والأزمات، ما يفتح الباب أمام احتمالات جدية لعدم ترشحه مجددا.

إسرائيل المشهد السياسي في إسرائيل الحرب على غزة بنيامين نتنياهو اعتزال نتنياهو للحياة السياسية

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

Galaxy S26 Ultra

شاهد الفرق.. كيف سيبدو تصميم Galaxy S26 Ultra الدائري بجانب S25 Ultra ذي الحواف الحادة؟

جوجل

تحذير أمني عاجل لمستخدمي أندرويد.. جوجل تؤكد استغلال ثغرتين خطيرتين "دون تدخل منك" وتدعو للتحديث فورًا

مزاد سيارات

مرسيدس ولاندروفر.. انطلاق مزاد جديد لبيع سيارات حكومية

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

