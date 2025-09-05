الكويت تدين بشدة تصريحات نتنياهو… وتدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الخميس 14 أغسطس 2025، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل اقتطاع أجزاء من دول عربية، معتبرة إياها دعوة توسعية تحريضية تنتهك قواعد ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة



ودعت الكويت المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للتصدي لهذه الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني

وفي بيان مشترك صادر في 16 أغسطس 2025 عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، أكدت الكويت وغيرها أن تصريحات نتنياهو تشكل "استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا" على القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا.

وشدد البيان على رفض أي تهديد لحدود أو سيادة الدول العربية، ودعا إلى تعزيز قيم السلام والتنمية بعيدًا عن فرض السيطرة بالقوة حسبما نقلت جريدة الأنباء الكويتية.



كما أدانت الكويت بإصرار خطة التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية وشرق القدس، معتبرة أن هذه الخطوة تنطوي على عمليات تهجير قسري، وتشكل خرقًا للوضع القانوني والتاريخي، ومحاولة فرض أمر واقع يقضي على جهود إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

وشدّدت الكويت على أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن "تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني" ، مجدّدة التأكيد على حق الفلسطينيين في أن تحيا دولتهم المستقلة ذات السيادة، مع التذكير بأن الاستيطان والقمع والتهجير تهدد فرص السلام العادل والشامل في المنطقة

موقف الكويت الرسمي واضح وحازم تمثل في رفض كامل للتصريحات التوسعية الإسرائيلية، واستنكار لكل ما يمس سيادة الشعوب العربية وكرامة الشعب الفلسطيني، مع دعوة مباشرة المجتمع الدولي للعمل العاجل، وحزمة التزام لمساندة السلام وفق مرجعيات القانون الدولي.