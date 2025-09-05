قطر تدين تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين وتصفها بالامتداد لسياسات الاحتلال

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي كشف فيها عن رغبته في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن هذه التصريحات تعكس استمرار نهج الاحتلال في التعدي على حقوق الفلسطينيين المشروعة، والاستهتار بالقوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولاته المتكررة لنسف فرص السلام، وفي مقدمتها حل الدولتين.

وأوضحت أن السياسات الإسرائيلية القائمة على العقاب الجماعي، وما يصاحبها من حرب إبادة متواصلة ضد قطاع غزة، واعتداءات يومية في الضفة الغربية، وانتهاكات متكررة للمقدسات، إلى جانب التوسع الاستيطاني وتهويد القدس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، لن تفلح في ثني الفلسطينيين عن التمسك بأرضهم وحقوقهم التاريخية.

وشدد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل حازم للتصدي لمثل هذه المواقف المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتدفع المنطقة نحو مزيد من دوامات العنف.

كما جدّدت قطر التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.