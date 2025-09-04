رسالة إيرانية عاجلة إلى أمير قطر من أجل تنسيق مشترك لوقف المجازر في غزة

تلقى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، رسالة شفوية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تتعلق بتطورات المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في قصر لوسيل بالدوحة.

وأوضح بيان الديوان الأميري أن الرسالة تضمنت ملفات التعاون المشترك وأبرز القضايا الإقليمية، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن المحادثات ركزت على التطورات في فلسطين، ولا سيما ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في غزة".

وبحسب إرنا، شدد الجانبان على ضرورة تحرك دول المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، مع التأكيد على رفض سياسات الاحتلال التوسعية ومحاولاته لفرض واقع جديد بالقوة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة في زيارة غير معلنة المدة، تأتي في سياق حراك دبلوماسي متواصل بين طهران والدوحة بشأن قضايا إقليمية، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح جماعي ومجاعة متفاقمة.

ويرى مراقبون أن زيارة عراقجي إلى قطر تحمل رسائل مزدوجة، فمن جهة تعكس حرص طهران على تعزيز التنسيق مع الدوحة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، ومن جهة أخرى تؤكد على أهمية الدور القطري كوسيط في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار. كما تأتي هذه التحركات بالتوازي مع مساعٍ دولية متعثرة للتوصل إلى اتفاق شامل يضع حدًا للحرب في غزة.

وتشير أوساط دبلوماسية إلى أن استمرار التنسيق الإيراني–القطري قد يفتح المجال أمام بلورة موقف إقليمي أكثر صلابة للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، خاصة في ظل تعاظم الغضب الشعبي العربي والإسلامي من استمرار المجازر وتجاهل قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.