قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن دعوات أوروبا لوقف إطلاق النار على الفور في أوكرانيا ليست صادقة تمامًا.



وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، "الآن بعد أن توقف (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي و(الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون و(رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر و(رئيسة المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لاين عن الحديث عن ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بدأوا في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".



وأشار لافروف إلى أن "ماكرون قال أيضًا إن وقف إطلاق النار هذا يجب أن يكون غير مشروط، مشيرًا صراحةً إلى أنه لا ينبغي السماح لأحد بتقييد توريد الأسلحة إلى نظام كييف".

وشدد لافروف قائلًا "بعبارة أخرى، لقد انكشفت الحقيقة – أصبح من الواضح لماذا يريدون هذه الهدنة".



وتابع قائلًا "إن وقف إطلاق النار هذا لن يسمح فقط لنظام كييف بإعادة تسليح نفسه، بل سيشجع أيضًا أنشطته الإرهابية – الضربات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والسكان في روسيا، والهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم (للغاز)، وغيرها من الأعمال المماثلة".

