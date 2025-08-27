أحمد موسى يتوعد الإخوان على الهواء: هتشوفوا أيام لم تروها من قبل.. والسفير حسام زكي: الموقف الأمريكي من قصف مجمع ناصر الطبي في غزة "مُربك"| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



"أحمد موسى يتوعد الإخوان على الهواء: هتشوفوا أيام لم تروها من قبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القادم بالنسبة للإخوان والتنظيم داخل مصر وخارج مصر هيشوفوا أيام لم يروها من قبل والشعب المصري كله لازم يكون شايف الحكاية دي، لأن الإخوان يساعدون الصهيونية ومجرم الحرب نتنياهو.



السفير حسام زكي: الموقف الأميركي من قصف مجمع ناصر الطبي في غزة "مُربك"

علّق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعلى الموقف الأميركي حيال هذا الهجوم، واصفًا المشهد بأنه "مُربك".

غارات إسرائيلية تستهدف موقع للجيش السوري جنوب دمشق وتسفر عن قتلى وجرحى

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إسرائيل شنت بعد ظهر اليوم غارات استهدفت أحد المواقع التابعة للجيش السوري، وتحديدًا الفرقة 41 في منطقة الحرجلة قرب الكسوة جنوب العاصمة دمشق.



تسجيل صوتي للإخواني أنس حبيب يعترف بأن الإخوان ليست جماعة وطنية.. وتعليق قوي من أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الوضع التعليمي في قطاع غزة يمر بـ"انهيار كامل"، مشيرًا إلى أن نحو 90% من مدارس القطاع تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي، ما أدى إلى حرمان أكثر من 650 ألف طالب من التعليم على مدار عامين كاملين.



أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم الذي يهاجم مصر .



توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه

أكد الفنان توفيق عبد الحميد، أن مشكلة عداد المياه الخاص به في شقته بالإسكندرية انتهت بعد منشور على فيسبوك، من قبل شركة المياه بالإسكندرية.



منتجي الدواجن: تكاليف المزارع والكرتون رفعت سعر البيض

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السبب الحالي في عدم استقرار أسعار البيض في الأسواق يرجع إلى تكلفة إنتاجه مثل سعر الكراتين، وزيادة أسعار المزارع، وارتفاع الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب على البيض عن الأعوام السابقة وغيرها.

تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السرعة العالية للرياح على البحر المتوسط هي السبب الرئيسي لارتفاع الأمواج، والذي وصل إلى ما بين 2 و3 أمتار.