"أحمد موسى يتوعد الإخوان على الهواء: هتشوفوا أيام لم تروها من قبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القادم بالنسبة للإخوان والتنظيم داخل مصر وخارج مصر هيشوفوا أيام لم يروها من قبل والشعب المصري كله لازم يكون شايف الحكاية دي، لأن الإخوان يساعدون الصهيونية ومجرم الحرب نتنياهو.



وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أنس حبيب كان متواجدًا في هولندا وذهب إلى لندن بالتنسيق مع المخابرات الإنجليزية وشارك في تصنيع المتفجرات وتنفيذ العلميات الإرهابية في مصر خلال عام 2014 قبل أن يهرب ولديهم خبرة في هذا المجال.

مخطط جماعة الإخوان



وأوضح أن أنس حبيب إرهابي إخواني فضح مخطط جماعة الإخوان الإرهابية وعلاقتها بالمخابرات البريطانية، موضحا أن إرهابي مطلوب للعدالة المصرية ومحمي من السلطات الإنجليزية.

وأِشار إلى أن الموضوع الخاص بالقبض على البطل المصري أحمد عبد القادر مرتب ولم يكن وليد الصدفة وإنما بالتنسيق بين الاستخبارات الإنجليزية وجماعة الإخوان الإرهابية.



وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن صفحة أنس حبيب على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها تنظيم من الأشخاص موجودين في هولندا وإنجلترا وتركيا، قائلا: دول تنظيم وناس بتاخد تمويلات.