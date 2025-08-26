قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالموقف البطولي لـ شباب الجاليات المصرية في الخارج، منهم أحمد عبد القادر وأحمد ناصر، مؤكدا أن شباب لهم كل المحبة والتحية والتقدير، قائلا: «دول رجالة بجد بمعنى الكلمة».

وأكد «موسى» خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الحلقة لدعم أولادنا ورجالتنا وكل مواطن يدافع عنه بلده في أي مكان وأولاد مصر ميتسابوش وكل البلد معاهم، مضيفا أن كل رجالتنا يستحقوا الدعم وفي المقابل بريطانيا التي كان يقال إنها لا تغيب عنها الشمس ينظروا لها اليوم بالعار.

هناك تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي

وأوضح أن هناك تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم سواء في بريطانيا التي صنعتهم أو باقي الدول الأوروبية، وهناك تقاعس هذه الدول في عدم تأمين لسفارات مصر بحسب القانون الدولي.

سقط الغرب وسقطت هولندا وبريطانيا

وأشار إلى أن أنهم كانوا يقولون إن الدول الغربية كبيرة وذات سيادة وتحمي سفارات الدول لديها، ولكن سقط الغرب وسقطت هولندا وبريطانيا وكل الدول التي سمحت وأباحت تحت سمع كل أجهزة الدولة فيها لعناصر إخوانية صهيونية داعشية إرهابية بتدنيس السفارات المصرية.

أشكر كل الناس

وأختتم أحمد موسى قائلا: «أشكر كل الناس لأني قاعد على التليفون ومواقع التواصل لحد 6 إلا ربع فجر اليوم وكل الناس محدش نام، لحد ما تم الإفراج عن أحمد ناصر وقالوا هيتم الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو ابن مصر البطل صباح اليوم».