أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي الإخواني أنس حبيب عضو في جماعة الإخوان الإرهابية ، متهم بحرق سيارات شرطة في محافظة البحيرة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشرطة الهولندية لم تلقي القبض على الإخواني أنس حبيب بعد اعتداؤه على السفارة المصرية في هولندا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أنس حبيب إرهابي صهيوني مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هخولندا ومحدش اعترضه في هولندا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنس حبيب تربية جماعة الإخوان الإرهابية وجماعة المجرم حسن الساعاتي ".

