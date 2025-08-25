كلماته أقوى من الرصاص.. تعليق أحمد موسى عن مقال وزير الخارجية بشأن غزة

علق الإعلامي أحمد موسى على مقال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي المنشور في جريدة الأهرام، بشأن غزة ودورها في الحفاظ على القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الاعتداءات على السفارات المصرية في الخارج.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، عنوان المقال المنشور في جريدة الأهرام تحت عنوان "مصر وغزة.. حين يستهدف من يقف مع الحق"، وهذا جزء من نص المقال:

قطاع غزة

فى خضم عدوان غير مسبوق يشن على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وبينما تتصاعد آلة القتل ضد المدنيين العزّل، فوجئ الرأى العام الدولى بسلسلة اعتداءات طالت بعض السفارات المصرية فى الخارج، بزعم أن مصر تحاصر القطاع وتمنع دخول المساعدات الإنسانية. تلك الادعاءات، التى تفتقر إلى أى أساس واقعى، لا تصمد أمام الحقائق، وتكشف عن دوافع سياسية مشبوهة ومريبة تخدم الاحتلال وتُضلل الرأى العام العربى والدولى.

إن استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية لا يُعد تعبيرًا عن احتجاج، بل هو اعتداء على السيادة، وضرب للذات الوطنية، وتشجيع على الانقسام الداخلى، وانحراف عن مسار النضال الحقيقى، بما يخدم أجندات لا تمت للوطن بصلة. فهل من الطبيعى أن يهاجم مواطن مصرى سفارة بلاده فى الخارج؟ أليست هذه البعثات تمثل الدولة المصرية، ويعمل بها مواطنون مصريون؟ إن الاعتداء عليها يصب فى مصلحة من يسعى إلى تقويض دور مصر الإقليمى والإنسانى، كما أنه يعد انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التى تلزم الدولة المضيفة بمسئولية حماية البعثات المتواجدة بها، وبالتالى تمثل الاعتداءات إخلالاً بأمن السفارات المصرية.

الغضب من حصار غزة مشروع، بل واجب أخلاقى وإنسانى. غير أن توجيه هذا الغضب نحو مصر يُعد قلباً للحقائق وتزييفا للوعى. فإسرائيل هى الطرف الذى يشن حربا غير إنسانية على غزة، قتلت خلالها أكثر من 62 ألف فلسطينى، وجرحت أكثر من 100 ألف، بينهم أكثر من 12 ألف طفل. استخدمت أدوات القتل والتجويع ومنع توفير الدواء والخدمات الطبية، واستهدفت المستشفيات والمدارس ودور العبادة والبنية التحتية.

وقال احمد موسى: «مقال في غاية الأهمية، الكلمات أقوى من الرصاص، كل كلمة واضحة وتوضح دور مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين ورفض مصر لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، طيب انت رايح تقف قدام السفارات المصرية، وسايب سفارات الاحتلال الإسرائيلي اللي بترتكب جرائم في حق الفلسطينيين، مقال مكتوب باحترافية كبيرة».