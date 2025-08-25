قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على فوزي يعزز تقدم مودرن سبوت أمام بيراميدز
ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة
البرازيل ترفض تعيين سفير جديد لإسرائيل
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من لقاء بتروجيت والمقاولون بالدوري
محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
إلهام شاهين تكشف حقيقة مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن مناهج التعليم
الشقق البديلة للإيجار القديم .. الشروط وطرق التقديم
دوري نايل.. مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول
بعد رسوب أكثر من 400 طالب.. نقل بعض معلمي مدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية
ريبيرو يكشف سر اختيار الشناوي لمباراة الأهلي وغزل المحلة
3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كريم محمد

علق الإعلامي أحمد موسى على البيان الأخير الصادر عن وزارة الإسكان بخصوص أرض الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدًا أن البيان قصير ولكنه يحمل في طياته أبعادًا خطيرة جدًا، قائلًا: كل كلمة في البيان لها دلالة معينة، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، بيان وزارة الإسكان الذي أكد على سلامة الإجراءات المتخذة بشأن سحب الأرض، مع التشديد على التزام الوزارة الكامل بالقانون واللوائح المنظمة.

الوزارة لن تتخذ أي إجراءات تتعلق بإعادة التصرف في الأرض

 أوضح البيان أن الوزارة لن تتخذ أي إجراءات تتعلق بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها القائم حتى يصدر قرار النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم حول تغيير الاستخدام. وأضاف البيان أيضًا أن الوزارة مستعدة لدراسة تخصيص قطعة أرض بديلة للنادي حال تقديمه طلبًا رسميًا.

الأرض دي عليها مشكلة

وتابع أحمد موسى استعراض البيان قائلًا: "طبقًا للبيان، الأرض دي عليها مشكلة، ولازم مجلس إدارة نادي الزمالك يطلعوا بيان دلوقتي يدعم موقفه ويقدم كافة المستندات التي تفيد بأحقيته".

ولفت موسى إلى أن هذا البيان يمثل خطوة في غاية الخطورة، خاصة وأنه يشير إلى أن التحقيقات مستمرة في القضية.
وأضاف أحمد موسى، أن الوزارة تمتلك مستندات وإفادات رسمية بشأن قطعة الأرض في 6 أكتوبر، مشددًا على ضرورة أن يظهر نادي الزمالك أنه لم يتلقَ أي مستندات من وزارة الإسكان بخصوص الأرض.

وقال: "الزمالك مش ملك حد، الزمالك ملك جمهوره وأعضائه، جماهير الزمالك لهم حق على كل مسؤول، ولازم يكون في توضيح للرأي العام".

وتساءل موسى عن سبب إهمال الأرض التي تم تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، مشيرًا إلى أن الأندية الأخرى مثل الأهلي قد أنشأت العديد من المقرات منذ ذلك الوقت، مردفًا: "الزمالك مش نادي صغير، نادي كبير نادي بطولات، وأنا بخاف على الزمالك زي ما بخاف على الأهلي والإسماعيلي".

الكرة من غير الزمالك أو الأهلي متبقاش كورة

 أضاف: "الكرة من غير الزمالك أو الأهلي متبقاش كورة في كورة في مصر"، معربًا عن أسفه للوضع الذي وصل إليه النادي. وتساءل موسى عن دور الوزراء الذين تولوا وزارة الإسكان منذ عام 2003 حتى الآن، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك يجب أن يقدم الحقيقة ويرد على البيان الأخير بشكل رسمي.


 

أحمد موسى الزمالك الإسكان ارض اكتوبر كرة القدم الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

عمرو هندي، عضو مجلس النواب

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تجسيد للولاء والانتماء الوطني

مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: المصريون بالخارج خط دفاع أول في مواجهة قوى الشر وحملات الإخوان اليائسة

حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ

برلمانية: إعلان المجاعة في غزة جريمة ضد الإنسانية.. وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة

بالصور

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

البنزين
البنزين
البنزين

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا
هل الكلورفينابير قاتل صامت؟ دكتور جامعي يوضح بالأرقام حقيقة المبيد المتهم في فاجعة المنيا

يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟
يوقف أجهزة الجسم نهائيًا.. الكلورفينابير | ما هو السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

المزيد