بعد بيان الإسكان الأخير.. أحمد موسى يوجه رسالة لإدارة الزمالك

علق الإعلامي أحمد موسى على البيان الأخير الصادر عن وزارة الإسكان بخصوص أرض الزمالك في 6 أكتوبر، مؤكدًا أن البيان قصير ولكنه يحمل في طياته أبعادًا خطيرة جدًا، قائلًا: كل كلمة في البيان لها دلالة معينة، ويجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، بيان وزارة الإسكان الذي أكد على سلامة الإجراءات المتخذة بشأن سحب الأرض، مع التشديد على التزام الوزارة الكامل بالقانون واللوائح المنظمة.

الوزارة لن تتخذ أي إجراءات تتعلق بإعادة التصرف في الأرض

أوضح البيان أن الوزارة لن تتخذ أي إجراءات تتعلق بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها القائم حتى يصدر قرار النيابة العامة بشأن البلاغ المقدم حول تغيير الاستخدام. وأضاف البيان أيضًا أن الوزارة مستعدة لدراسة تخصيص قطعة أرض بديلة للنادي حال تقديمه طلبًا رسميًا.

الأرض دي عليها مشكلة

وتابع أحمد موسى استعراض البيان قائلًا: "طبقًا للبيان، الأرض دي عليها مشكلة، ولازم مجلس إدارة نادي الزمالك يطلعوا بيان دلوقتي يدعم موقفه ويقدم كافة المستندات التي تفيد بأحقيته".

ولفت موسى إلى أن هذا البيان يمثل خطوة في غاية الخطورة، خاصة وأنه يشير إلى أن التحقيقات مستمرة في القضية.

وأضاف أحمد موسى، أن الوزارة تمتلك مستندات وإفادات رسمية بشأن قطعة الأرض في 6 أكتوبر، مشددًا على ضرورة أن يظهر نادي الزمالك أنه لم يتلقَ أي مستندات من وزارة الإسكان بخصوص الأرض.

وقال: "الزمالك مش ملك حد، الزمالك ملك جمهوره وأعضائه، جماهير الزمالك لهم حق على كل مسؤول، ولازم يكون في توضيح للرأي العام".

وتساءل موسى عن سبب إهمال الأرض التي تم تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، مشيرًا إلى أن الأندية الأخرى مثل الأهلي قد أنشأت العديد من المقرات منذ ذلك الوقت، مردفًا: "الزمالك مش نادي صغير، نادي كبير نادي بطولات، وأنا بخاف على الزمالك زي ما بخاف على الأهلي والإسماعيلي".

الكرة من غير الزمالك أو الأهلي متبقاش كورة

أضاف: "الكرة من غير الزمالك أو الأهلي متبقاش كورة في كورة في مصر"، معربًا عن أسفه للوضع الذي وصل إليه النادي. وتساءل موسى عن دور الوزراء الذين تولوا وزارة الإسكان منذ عام 2003 حتى الآن، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك يجب أن يقدم الحقيقة ويرد على البيان الأخير بشكل رسمي.



