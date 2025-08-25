أحمد موسى: بيان الإسكان يحسم الجدل حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الإسكان أصدرت، اليوم الاثنين، بيانًا يتضمن أن إجراءات سحب أرض نادي الزمالك الموجودة في حدائق أكتوبر سليمة وقانونية، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالفصل في تغيير الاستخدام.

موقف الوزارة من النادي

وأوضح" موسى"، في برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بيان وزارة الإسكان عكس ما ذكرته إدارة نادي الزمالك معه في البرنامج ذاته، مشيرًا إلى أن الوزارة ليست ضد نادي الزمالك، لكنها تعمل على صيانة المال العام، بينما مسألة تغيير وضع الاستخدام متروكة للنيابة العامة.

بلاغ إلى النيابة العامة

وأشار الإعلامي إلى أن هناك بلاغًا مقدمًا إلى النيابة العامة من جهة غير معلومة حتى الآن ،بشأن تغيير استخدام هذه الأرض، والتي تبلغ مساحتها حوالي 130 فدانًا،مضيفاً أنه سبق وطرح سؤالًا على مسؤولي النادي ،حول ما إذا كان سيتم بيع الأرض لأحد المستثمرين، فأكدوا له أنهم لم ولن يبيعوها لأي جهة.