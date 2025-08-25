أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية

قال الإعلامي أحمد موسي، ان الإخوان الخونة الموجودين في الخارج تركوا الدول التي تساند إسرائيل و يهاجمون سفارات مصر في الخارج هل هذا طبيعي هل هذا منطقي.

وأكد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن السفارات المصرية في ارض مصرية ذات سيادة والدفاع عنها واجب وطني، موضحا أن مصر أبقت معبر رفح مفتوح منذ اللحظة الأولى للأزمة.

وأشار موسي أن مصر لم تقف مكتوفه الأيدي وقدمت الآلاف من الشاحنات التي مثلت 70 ٪ من المساعدات التي دخلت القطاع، منوها أن يهاجم السفارات المصرية، يقف في صف واحد من إسرائيل ولن يدافع عن القضية الفلسطينية.

أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن “الشخص الإخواني لو لقي فرصة يحرق ويدمَّر البلد هيعمل كده، ولكن عندنا أجهزة صاحية ومركزة قوي ليهم في الداخل والخارج، والشعب لن يسمح لهم بالتسلل من جديد، ولن يسامحهم”.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "مين بيقتل في الجيش والشرطة والمدنيين والتخريب والتدمير للبلد على مدار 14 سنة".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "مين بيعمل إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصرها؟، إنهم الإخوان؛ عشان علاقة التنظيم بمجرم الحرب نتنياهو".

خطورة الإخوان

وأكمل أنه لا بد من الانتباه لخطورة الإخوان ولازم نكمل خطوتنا ووقفتنا في 2013 لإنقاذ الوطن من الجماعة اللي عاوزة ترجع تحكم تاني بنفس الأشخاص، مضيفا: أقولها على الهواء إنه مفيش معتقلين في السجون المصرية، وإنما هؤلاء مدانين.

واختتم اللي في السجون إما موجودين بناء على أحكام محاكم مدنية مصرية أو نيابة عامة وأخدوا كل درجات التقاضي ومعاهم دفاع ومحامين وفي ناس واخدة أحكام باتة بالإعدام عاوزين نعدمهم لأنه خربوا وفجروا وقتلوا.