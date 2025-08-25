قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
توك شو

أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية

عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسي، ان الإخوان الخونة الموجودين في الخارج تركوا الدول التي تساند إسرائيل و يهاجمون سفارات مصر في الخارج هل هذا طبيعي هل هذا منطقي.

وأكد موسي، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن السفارات المصرية في ارض مصرية ذات سيادة والدفاع عنها واجب وطني، موضحا أن مصر أبقت معبر رفح مفتوح منذ اللحظة الأولى للأزمة.

وأشار موسي أن مصر لم تقف مكتوفه الأيدي وقدمت الآلاف من الشاحنات التي مثلت 70 ٪ من المساعدات التي دخلت القطاع، منوها أن يهاجم السفارات المصرية، يقف في صف واحد من إسرائيل ولن يدافع عن القضية الفلسطينية.

أحمد موسى: الإخوان بيعملوا إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصروها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن “الشخص الإخواني لو لقي فرصة يحرق ويدمَّر البلد هيعمل كده، ولكن عندنا أجهزة صاحية ومركزة قوي ليهم في الداخل والخارج، والشعب لن يسمح لهم بالتسلل من جديد، ولن يسامحهم”.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: "مين بيقتل في الجيش والشرطة والمدنيين والتخريب والتدمير للبلد على مدار 14 سنة".

أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونواأحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانوا فصيل وطني ولا هيكونوا

أحمد موسى: الإخوان عندهم هدف واحد هو حمل السلاح وإسقاط الدولة المصريةأحمد موسى: الإخوان عندهم هدف واحد هو حمل السلاح وإسقاط الدولة المصرية

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "مين بيعمل إرهاب للسفارات المصرية في الخارج ويحاصرها؟، إنهم الإخوان؛ عشان علاقة التنظيم بمجرم الحرب نتنياهو".

خطورة الإخوان

وأكمل أنه لا بد من الانتباه لخطورة الإخوان ولازم نكمل خطوتنا ووقفتنا في 2013 لإنقاذ الوطن من الجماعة اللي عاوزة ترجع تحكم تاني بنفس الأشخاص، مضيفا: أقولها على الهواء إنه مفيش معتقلين في السجون المصرية، وإنما هؤلاء مدانين.

واختتم اللي في السجون إما موجودين بناء على أحكام محاكم مدنية مصرية أو نيابة عامة وأخدوا كل درجات التقاضي ومعاهم دفاع ومحامين وفي ناس واخدة أحكام باتة بالإعدام عاوزين نعدمهم لأنه خربوا وفجروا وقتلوا.

الإعلامي أحمد موسى القضية الفلسطيني الشاحنات معبر رفح

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

