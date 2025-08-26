بعد القبض على أحمد عبد القادر ببريطانيا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء | بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء.

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك، وانفعل أحمد موسى بسبب هذا الامر .



ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى، في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "على مسئوليتي"، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

