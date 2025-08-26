بعد القبض على أحمد عبد القادر ببريطانيا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء | بث مباشر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترحب بتقدم السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتدعم إغلاق "مجموعة مينسك"
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
بعد القبض على أحمد عبد القادر ببريطانيا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء.

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك، وانفعل أحمد موسى بسبب هذا الامر .


ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى، في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "على مسئوليتي"، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية. 
 

