أحمد موسى: النهاردة عندنا حلقة لدعم ولادنا ورجالتنا وكل مواطن يدافع عن بلده في أي مكان

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد الهوا أمس وجدت اخبار القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" انهادرة عندنا حلقة لدعم ولادنا ورجالتنا وكل مواطن يدافع عن بلده في أي مكان ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كل رجالتنا في الخارج يستحقون الدعم وعلى رأسهم احمد عبد القادر ميدو واحمد ناصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" أنا بشكر كل الناس اللي فضلت سهرانة عشان تطمن على احمد ناصر حتى تم الافراج عنه أمس ".

