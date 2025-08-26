أحمد موسى: بريطانيا وهولندا سقطوا بعدما سمحوا لعناصر إخوانية بتدنيس السفارات المصرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القبض على أحمد عبد القادر ميدو في لندن بسبب دفاعه عن السفارة المصرية هناك .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زمان كانوا بيقولوا في الغرب في بريطانيا وهولندا رأيك وانت حر فيك ودي حقوق الغنيان وحرية الرأي والتعبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سقط الغرب وسقطت بريطانيا وهولندا وباقي الدول الغربية التي سمحت وأباحت لعناصر إرهابية إخوانية بتدنيس السفارات المصرية والتعدي على السيادة المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشرطة البريطانية لم تحاسب عناصر التنظيم الإرهابي الإخواني ولم يحاسبوا عناصر التنظيم الغرهابي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لدينا شباب لهم كل التحية والمحبة والاحترام وعغلى رأسهم احمد عبد القادر واحمد ناصر واتحاد شباب المصريين في الخارج ".

